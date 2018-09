Dabei setzten sich Sabine Krelle und Niklas Johannes gleich am ersten Tag an die Spitze und gaben ihre Führung auch nicht mehr ab. In den Runden zwei und drei bauten beide ihren Vorsprung aus. Niklas Stump holte sich nach 2011 seinen zweiten Titel, Sabine Krelle verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr.

Das darauffolgende Wochenende sollte nicht weniger sportlich sein. Nun traten die Mitglieder in ihren Altersklassen gegeneinander an. Bei der Jugend setzten sich Cana Niemann und Mark Frederick Weidlich gegen ihre Konkurrenz durch und verteidigten ihre Titel aus dem Vorjahr. In der AK 30 gab es nur eine Titelverteidigung: Sabine Krelle konnte sich auch hier gegen ihre Mitspieler durchsetzen. Neuer AK 30-Meister der Herren wurde Patrick Smollarek. In der stark besetzten AK 50 mussten die Vorjahressieger Platz für neue Meister machen. Bei den Damen konnte Saturnina Baudach den Titel gewinnen und bei den Herren entschied Timm Klose die Meisterschaft für sich.

Auch in der Altersklasse AK 65. wurden die Meister 2018 ausgespielt. Am Ende konnten Gudrun Strutz und Wolfgang Blanke die Pokale entgegennehmen.

Der Golfclub Bremer Schweiz gratuliert allen Siegern. Herren AK offen: 1. Niklas Johannes Stump, 2. Timm Klose, 3. Frederik Wunram; Damen AK offen: 1. Sabine Krelle, 2. Cornelia Freytag, 3. Anna Wolnik; Jugend: 1. Cana Niemann, 1. Mark Frederick Weidlich; AK 30: 1. Sabine Krelle, 2. Cornelia Freytag, 3. Anna Wolnik; 1. Patrick Smollarek, 2. Tim Magesching, 3. Jan Wollenzin; AK 50: 1. Saturnina Baudach, 2. Bettina Bogner-Jablonski, 3. Anja Janina Langer; 1. Timm Klose, 2. Ralph Bünning, 3. Thorsten Blanke; AK 65: 1. Gudrun Strutz, 2. Ursula Krüger, 3. Anni Blanke; 1. Wolfgang Blanke, 2. Hans-Jürgen Hüllen, 3. Karl Hans Hübner.