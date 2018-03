„Wir haben uns sehr gefreut, dass wir an diesem Spieltag erstmalig die Spieler Eike Janßen und Nils Geerken von den Dartfreunden aus Eckfleth begrüßen durften“, so Frank Kruse, zweiter Vorsitzender des SSV Weserdeich. „Zu unserem Nachbarverein entwickelt sich gerade eine wunderbare Freundschaft“, so Kruse weiter.

Aufgrund der sehr guten Beteiligung wurde an diesem Spieltag die Vorrunde in zwei Gruppen mit je sechs Spielern gespielt. Im Anschluss an die Gruppenspiele wurde der Tagessieg dann ab dem Viertelfinale ermittelt. „Durch diesen Modus war vom ersten bis zum letzten Spiel Spannung garantiert“, so Kruse.

In der Gruppe A setzte sich zunächst Nils Geerken aus Eckfleth durch. Er konnte vier seiner fünf Gruppenspiele gewinnen und sicherte sich somit einen Platz für die Finalrunde. Der zweite Gruppenplatz wurde im Stechen zwischen Sven Tönnies aus Berne und Jörg Wöhrmann aus Lesum ermittelt. Hier konnte sich dann Jörg Wöhrmann durchsetzen und Sven Tönnies belegte damit den dritten Gruppenplatz. Der vierte Gruppenplatz und somit das letzte Ticket für die Finalrunde wurde ebenfalls im Stechen entschieden. Hier standen sich Frank Kruse aus Berne und Eike Janßen aus Eckfleth gegenüber, wobei sich Eike Janßen hier schlussendlich durchsetzen konnte.

In der Gruppe B konnten sowohl Ingo Gronenberg aus Wüsting als auch Mike Rybarczik aus Farge in der Gruppenphase vier ihrer fünf Gruppenspiele für sich entscheiden. Hier musste schließlich auch das Stechen über den Gruppensieg entscheiden, bei dem sich dann Ingo Gronenberg durchsetzte. Den dritten Gruppenplatz sicherte sich Torben Genz aus Berne, wobei ihm während der Gruppenphase das Highlight des Abends gelang und er das Maximum 180 werfen konnte. Das letzte Ticket für die Finalrunde in dieser Gruppe sicherte sich Martin Stelzenau aus Elsfleth.

Bevor die Finalrunde gestartet wurde, haben die Fünft- und Sechstplatzierten beider Gruppen in einer kleinen Trostrunde die hintersten Platzierungen ausgespielt. Hier setzte sich der Vorjahrssieger Alex Preen, der schon etwas überraschend in der Vorrunde ausgeschieden ist, durch.

In der Finalrunde wurde dann im KO-System der Tagessieger ermittelt. Im ersten Viertelfinale setzte sich Martin Stelzenau überraschend gegen Nils Geerken, dem Gruppensieger der Gruppe A, durch. Die nächsten beiden, die sich für das Halbfinale qualifiziert haben, waren Mike Rybarczik (setzte sich gegen Sven Tönnies durch) und Torben Genz, der sich gegen Jörg Wöhrmann durchsetzte. Im letzten Viertelfinalspiel gelang Eike Janßen, dem Gruppenvierten der Gruppe A, ebenfalls eine Überraschung. Er schaltete nämlich Ingo Gronenberg, den Gruppensieger der Gruppe B aus.

Im ersten Halbfinale konnte Martin Stelzenau seinen Siegeszug fortsetzen und gewann dort gegen Torben Genz. Im zweiten Halbfinale konnte sich Mike Rybarczik gegen Eike Janßen durchsetzen.

Im kleinen Finale setzte sich Torben Genz gegen Eike Janßen durch, der damit den dritten Platz belegte. Im Finale ist es Mike Rybarczik gelungen, das notwendige Double-Feld zu treffen. Er setzte sich damit gegen Martin Stelzenau durch und feierte den Tagessieg.

„Martin Stelzenau war an diesem Spieltag die große Überraschung, der sich in der KO-Phase steigern konnte, wobei ihm einige Überraschungen gelungen sind“, so Frank Kruse.

„Alle Spiele waren sehr ausgeglichen und aufgrund des Modus, dass wir an den Spieltagen mit einem Gewinnleg bei dieser Vereinsmeisterschaft spielen, kann hier wirklich jeder jeden schlagen und es ist von Anfang an Spannung garantiert. Wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz und freuen uns schon auf den dritten Spieltag, der am Freitag, 23. März, wieder um 19.30 Uhr stattfindet“, so Frank Kruse abschließend.

Interessierte Spieler sind jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim herzlich willkommen oder können eventuelle Fragen oder Informationen gerne telefonisch bei dem zweiten Vorsitzenden Frank Kruse unter der Rufnummer 01 51 / 16 30 59 42 stellen oder unter www.ssv-weserdeich.de.