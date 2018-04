„Wir haben uns sehr gefreut, dass wir an diesem Spieltag wieder unsere Dartfreunde Eike Janßen und Nils Geerken von den Dartfreunden aus Eckfleth begrüßen durften“, so Frank Kruse, zweiter Vorsitzender des Sportschützenvereins Weserdeich. „Sehr erfreulich empfanden wir es zudem, dass dieses Mal auch die zwei Dartspieler Martin Schniebs und Marco Vahlenkamp vom Verein DSV Nordenham den Weg zu uns gefunden haben“, so Kruse weiter.

Aufgrund der sehr guten Beteiligung wurde an diesem Spieltag die Vorrunde in zwei Gruppen mit je sieben Spielern gespielt. Im Anschluss an die Gruppenspiele wurde der Tagessieg dann ab dem Viertelfinale ermittelt. „Durch diesen Modus war vom ersten bis zum letzten Spiel Spannung garantiert“, so Kruse.

In der Gruppe A setzte sich zunächst Nils Geerken aus Eckfleth durch. Er konnte alle seine sechs Gruppenspiele gewinnen und sicherte sich so einen Platz für die Finalrunde. Der zweite Gruppenplatz ging an Martin Stelzenau aus Elsfleth, der fünf seiner sechs Gruppenspiele gewinnen konnte. Er verlor lediglich sein letztes Gruppenspiel gegen den Gruppensieger. Den dritten Platz in dieser Gruppe sicherte sich Daniel Anders aus Berne, der vier Gruppenspiele gewinnen konnte bei zwei Niederlagen. Den vierten Gruppenplatz konnte sich Torben Genz aus Berne sichern, der sich damit in dieser Gruppe das letzte Ticket für das Viertelfinale sicherte.

In der Gruppe B setzte sich dann Mike Rybarczik aus Farge durch. Er konnte alle seine Gruppenspiele für sich entscheiden und setzte sich dabei auch gegen die beiden favorisierten Spieler aus Nordenham durch. Mit einer Bilanz von fünf Siegen bei einer Niederlage konnte sich Marco Vahlenkamp aus Nordenham den zweiten Gruppenplatz sichern. Marco Vahlenkamp hat übrigens zum ersten Mal an einem Spieltag teilgenommen. Den dritten Gruppenplatz belegt sein Mannschaftskollege Martin Schniebs, ebenfalls auch Nordenham. Er konnte vier seiner sechs Gruppenspiele gewinnen. „Da die Leistungsstärke von Martin schon bekannt war, war es schon etwas überraschend, dass Martin zwei Gruppenspiele verloren hat“, so Frank Kruse.

Das letzte Ticket für das Viertelfinale sicherte sich in dieser Gruppe Eike Janßen aus Eckfleth. „Da beide Gruppen sehr ausgeglichen waren, war jedes Gruppenspiel sehr umkämpft und jeder Spieler hat seine Möglichkeiten, seine Spiele für sich zu entscheiden. Das zeigt, dass die Leistungsstärke sehr dicht beieinander lag und so wünscht man sich das natürlich“, so Kruse.

In der Finalrunde wurde dann im K.O.-System der Tagessieger ermittelt. Im ersten Viertelfinale kam es zum Vereinsduell der beiden Spieler aus Eckfleth. Hier setzte sich dann Nils Geerken gegen seinen Mannschaftskameraden Eike Janßen durch. Die nächsten beiden, die sich für das Halbfinale qualifiziert haben, waren Martin Schniebs (setzte sich gegen Martin Stelzenau durch) und Marco Vahlenkamp, der sich gegen Daniel Anders durchsetzte. Im letzten Viertelfinalspiel gelang Torben Genz, dem Gruppenvierten der Gruppe A, eine Überraschung: Er schaltete nämlich Mike Rybarczik, den Gruppensieger der Gruppe B, aus.

Im ersten Halbfinale konnte Martin Schniebs seinen Siegeszug fortsetzen und gewann dort gegen Nils Geerken. Im zweiten Halbfinale konnte sich dann Marco Vahlenkamp gegen Torben Genz durchsetzen. Im kleinen Finale setze sich Torben Genz gegen Nils Geerken durch und belegte damit den dritten Platz.

Im Finale kam es erneut zu einem Vereinsduell, und zwar spielten Martin Schniebs und Marco Vahlenkamp vom DSV Nordenham gegeneinander. Nach einem sehr spannenden Spiel konnte sich dann, anders als noch in der Gruppenphase, Martin Schniebs durchsetzen. „Da die beiden Nordenhamer Spieler die Spieler unter dem Teilnehmerfeld waren, die am höchsten spielen, war es nicht unbedingt überraschend, aber man hat auch gesehen, dass alle anderen hier sehr gut mithalten konnten“, so Kruse. „Zudem sind wir sehr erfreut, dass auch immer wieder und teilweise auch immer mehr Dartfreunde aus der Wesermarsch den Weg zu uns finden. Das zeigt uns, dass unsere offene Darts-Vereinsmeisterschaft immer mehr Beliebtheit gewinnt und dieses auch außerhalb des Vereins erkannt wird. Das motiviert uns, weiterzumachen“, sagt Kruse.

„Alle Spiele waren mal wieder sehr ausgeglichen, und aufgrund des Modus, dass wir an den Spieltagen mit einem Gewinnleg bei dieser Vereinsmeisterschaft spielen, kann hier wirklich jeder jeden schlagen und es ist von Anfang an Spannung garantiert. Wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz und freuen uns schon auf den vierten Spieltag, der am Freitag, 27. April, wieder um 19.30 Uhr stattfindet“, so Frank Kruse.

Interessierte Spieler sind jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim herzlich willkommen oder können Informationen gerne telefonisch bei dem zweiten Vorsitzenden Frank Kruse unter der Rufnummer 01 51 / 16 30 59 42 erhalten oder Fragen stellen oder sich unter www.ssv-weserdeich.de im Internet informieren.