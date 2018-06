Kim Kardashian setzt sich für die Begnadigung einer 62-Jährigen ein. Sie ist zum Gesprächstermin im Weißen Haus eingeladen. (Andreas Rentz/Getty Images)

Nachdem ihr Ehemann Kanye West erst kürzlich seine Begeisterung für US-Präsident Donald Trump via Twitter bekundete, steht nun Kim Kardashian im politischen Rampenlicht. Der ehemalige Reality-TV-Star wird sich am heutigen Mittwoch, 30. Mai, offiziell mit dem amerikanischen Staatsoberhaupt im Weißen Haus treffen, wie das Magazin „Vanity Fair“ berichtet. Ihr Anliegen überrascht allerdings: So will sich die 37-Jährige mit Trump über die Begnadigung der 62-jährigen Alice Johnson sowie allgemeine Gefängnisreformen unterhalten. Johnson war vor über 21 Jahren in einen Drogendeal verwickelt. Das Gericht verurteilte sie zu lebenslanger Haft.

Den Kontakt zum It-Girl stellte offenbar Trumps Tochter Ivanka her. Ihr Mann Jared Kushner machte den Besuchstermin fix - aus gutem Grund, wie sich nun herausstellt. Kushners Vater musste einst eine über einjährige Freiheitsstrafe unter anderem aufgrund von Steuerhinterziehung verbüßen. Seitdem ist es dem Sohnemann ein Anliegen, sich für Gefängnisreformen stark zu machen.

Donald Trump trifft heute auf das It-Girl Kim Kardashian. Tatsächlich bestimmen wichtige politische Inhalte das Gespräch. (Thomas Peter-Pool / 2017 Getty Images)

Ob der Tweet von Kanye West wohl als finaler Türöffner für das bereits seit Monaten geplante Treffen gedient hat? Der Rap-Star bekannte sich darin zwar nicht zur Politik Trumps, unverhohlen tat er aber seine Bewunderung kund: „Wir sind beide Drachenenergie. Er ist mein Bruder.“ Ehefrau Kim schien die Bewunderung offenbar keineswegs zu teilen und teilte mit, dass sie anderer Meinung sei. Pikantes Detail: Trump äußerte sich vor fünf Jahren in einer Radioshow abfällig über die kurvige Diva: „Hat sie einen schönen Körper? Nein. Hat sie einen fetten Hintern? Absolut.“ Der Harmonie des Treffens wird dies kaum dienlich sein.

Immerhin eint beide eine Reality-TV-Vergangenheit („Keeping Up with the Kardashians“ sowie Trump in „The Apprentice“) und der verbundene Hang zur Selbstinszenierung. Doch auch hier überrascht Kardashian: Sie wird sich weder von Kamerateams noch von ihren nicht minder berühmten Schwestern (Kourtney und Khloé Kardashian) oder Halbschwestern (Kendall und Kylie Jenner) begleiten lassen.