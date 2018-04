Ihr uneigennütziges Engagement findet ein bleibendes Andenken im Verein. Für seine langjährige Treue – und zwar für ganze 30 Jahre – wurde im Anschluss Helmut Ahrens ausgezeichnet. Hierfür erhielt er das silberne Mitgliederabzeichen.

Sodann informierte der erste Vorsitzende Jürgen Timm über das vergangene Jahr und vor allem über das gute Abschneiden der letztjährigen Veranstaltungen. So ist abermals ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für den Himmelfahrtsfrühschoppen und Varreler Markt festzustellen. Dass man zum wiederholten Male zufrieden mit den Veranstaltungen sein kann, ist im wesentlichen Maße der Verdienst der ehrenamtlichen Helfer, die wieder an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht wurden. Diese Belastung führte letztendlich in die Überlegung, sich für die Veranstaltungen neu aufzustellen und sich Entlastung in Form eines Festwirtes zu suchen. Dieser Festwirt wurde nach vielen Gesprächen mit potenziellen Kandidaten in Jörn Gefken vom Bremer Tor gefunden. Dem volkstümlichen Charakter der Veranstaltungen tut dies jedoch keinen Abbruch.

Der diesjährige Himmelfahrtsfrühschoppen findet am Donnerstag, 10. Mai, ab 11 Uhr auf dem Gutshof Varrel zünftig mit den Blockener Blasmusikanten statt. Nach einer eintägigen Verschnaufpause findet dann der Varreler Markt wie immer am Muttertagswochenende statt, und zwar am 12. und 13. Mai auf dem Gut Varrel. Beginn ist am Sonnabend, 12. Mai, um 14 Uhr. Dann beginnt auch der freie Flohmarkt auf dem Gutsgelände. Um 15 Uhr gibt es in der Gutsscheune Kaffee und Kuchen vom Förderverein Gut Varrel, zusätzlich werden die Syringa Sisters auftreten und erste stimmungsvolle musikalische Akzente setzen.

Eine der Hauptattraktionen ist sicherlich ab 20 Uhr die Scheunenfete „Varrel at Night“ – ein Tanzabend für alle, an dem in den vergangenen Jahren jeweils 800 bis 1000 junge und jung gebliebene Besucher bis früh morgens ausgelassen gefeiert haben. Das DJ-Team um Tim Scholz wird den Gästen dazu musikalisch einheizen. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es am Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr mit einem Frühkonzert der Musikfreunde Stuhr und einer Blumentombola zum Muttertag. Ein Besuch der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrem Lehrwagen ist geplant. Mittags gibt es Erbsensuppe, und ab 15 Uhr wieder Kaffee und Kuchen vom Sparclub. Um 15.30 Uhr kommt das Puppentheater der „Villa Kunterbunt“ mit dem Stück “Der Kasper und das Krokodil“. Der Markt schließt am Sonntag um 18 Uhr. An beiden Tagen sind Marktbezieher mit Kinderkarussell, Eiswagen, Pfeilwurfstand, Losbude, Wurst- und Fischbude sowie Schießbude und anderen Attraktionen zugegen. Die Veranstalter bitten die Besucher und Flohmarktbezieher, ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Varreler Feld abzustellen.