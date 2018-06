Wer die Spargel-Saison voll ausnutzen will, kann das Gemüse mit unterschiedlichen Zutaten kombinieren - hier beispielsweise mit Pasta und Bacon. Foto: Doreen Hassek/dpa-tmn (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Spargel ist ein leckeres und zudem noch sehr gesundes Gemüse. Es lässt sich problemlos mit fast allem kombinieren. Lecker, egal ob als Suppe, Salat oder klassisch mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Heute kommt er mit Pasta und Bacon auf den Teller.

Kategorie: Hauptspeise

Zutaten für 4 Personen:

500g frische Pasta,

500g deutscher,

weißer Spargel sowie 250g grüner Spargel,

2 Stangen Lauchzwiebeln,

2 Knoblauchzehen,

1 rote Chilischote,

150g magerer Schinkenspeck,

etwas Olivenöl,

Salz und Pfeffer und (wer mag) Bärlauchpesto.

Zubereitung:

1. Den weißen Spargel schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Dann in Salzwasser bissfest kochen. Den grünen Spargel putzen und ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden.

2. Die Nudeln kochen. Währenddessen die Lauchzwiebeln, den Knoblauch und die Chilischote klein schneiden. Beim Schinkenspeck dürfen die Scheiben ruhig etwas größer ausfallen.

3. Den Schinkenspeck mit Olivenöl anbraten. Dann die Zwiebeln, den Knoblauch, die Chili und den Grünen Spargel dazugeben.

4. Die Nudeln und den weißen Spargel unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ein kleiner Schuss Olivenöl rundet das Gericht ab. Wer mag, kann auch noch einen Löffel Bärlauchpesto dazugeben.

