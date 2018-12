Bei den Proben der Musikanten geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um den Spaß. (Janina Rahn)

Es sind auch zahlreiche Erinnerungen im Probenraum, einem alten Bauernhaus in Stuhr. Hier entsteht nicht nur Musik, sondern auch viel Freude an der Sache.

Die Blockener Blasmusikanten können auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken mit etlichen Auftritten, Konzerten, Reisen und einem großen Repertoire. Auch nach all den Jahren sind die passionierten Musiker aktiv und präsent. Arnold Corßen-Katenkamp ist die gute Seele in der Gruppe, die sie sich um Noten, Auftrittstermine oder die notwendige Geselligkeit kümmert. „Die Gruppe gründete sich aus der Spielleidenschaft für die Blasmusik“, erzählt er. Auf der Internetseite der Musikanten sind dazu auch Ulrich Sausners Erinnerungen über die Gründung zu lesen: „In einem Orchester in Huchting spielte ich mit. Da ich nicht gerade ein Freund von dem Musikstil des Orchesters war, hatte ich mit Freunden aus der Gruppe gesprochen, ob wir nicht zusammen so richtige Blasmusik spielen möchten.“

Das Adventskonzert im Meyerhof ist einer der jährlichen Höhepunkte der Blockener Blasmusikanten. (UDO MEISSNER)

Damals seien zehn Interessierte zu den ersten Proben im Winter 1981 gekommen. An das erste Konzert erinnert sich Sausner ebenfalls: „Wir hatten unseren aller ersten öffentlichen Auftritt am 1. Mai 1982." Dieser fand laut Sausner vor dem Bauernhaus der Familie Eden in Obernheide statt. „Nach dem gelungenen Auftritt wurde bei uns kräftig gefeiert. Das war der Grundstein der Blockener Blasmusikanten“, heißt es weiter. Da einige Mitglieder der Truppe aus Blocken stammten, habe man auch den heute bekannten Namen gewählt.

Petra Reimers, die seit Beginn dabei ist, spielt die Klarinette in der Gruppe. „Wir haben bei uns keine Hierarchie, jeder hat ein Mitspracherecht“, hebt die Musikerin positiv hervor. Eine Seltenheit sei definitiv auch, dass völlig ohne Mitgliedsbeitrag gearbeitet wird. Die Blasmusikanten haben auch keinen Vorstand. Auch eine Satzung, an die sich jedes Mitglied halten muss, ist kein Teil der Gruppe. „Bei uns funktioniert das alles ohne diese Dinge“, erklärt Reimers. Die Gruppe sei dementsprechend frei in ihren Entscheidungen.

Die Gruppe ist für die Spieler auch eine Plattform, in der lange und gute Freundschaften entstanden sind. „Wir sind eine Gruppe von Personen, die sich teilweise schon über 40 Jahre kennen“, erzählt Corßen-Katenkamp. „Ich bin auch von Anfang an dabei, wie einige andere Mitglieder ebenfalls“, fügt er hinzu.

Bei den Blockener Blasmusikanten kommen zahlreiche Instrumente zum Einsatz. Trompeten, Klarinetten, Baritonhorn, Posaune, Tuba oder auch das Schlagzeug gehören dazu. Der Verein sei nicht nur offen für Interessenten und neuen Ideen, sondern auch für jedes Instrument. Gesucht werden nicht nur Blasmusiker, sondern auch Keyboarder, Gitarristen oder Sänger. Die Gruppe könne alles gebrauchen, was Teil der Musik werden kann. Wichtig zu erwähnen sei auch, dass die Blasmusikanten modernen Stücken aus der Popkultur nicht abgeneigt sind. So plant die Gruppe nach eigenen Angaben Songs wie „Heal The World“ von Michael Jackson zu proben. Auch Lieder von Frank Sinatra und Neil Diamond sollen ins Programm aufgenommen werden. „Wir sind vielfältig vertreten“, sagt Reimers. Die Blasmusikanten können daher auch zu Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten gebucht werden.

Höhepunkte der Musikanten sind die immer wiederkehrenden Termine. Dazu zählen der Frühschoppen und das Maibaumpflanzen, das Gemeindekulturfest, der Bauernmarkt und das große Adventskonzert. Zum diesjährigen Adventskonzert haben die Musikanten wieder ein buntes Programm erstellt, das zum Teil aus Solostücken und Titeln aus der Polka, Walzer- und Marschrichtung besteht. Am Sonntag, 16. Dezember, können sich Interessierte und Liebhaber der Blasmusik im Meyerhof, Heiligenorder Straße 72, in Heiligenrode ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) ein genaues Bild davon machen.

Bisher konnte sich die Musiker über die Zuhörerzahlen bei ihren Adventskonzerten nicht beschweren. Nach eigenen Angaben wurden sie immer gut besucht. Dieses Jahr erwarten die Musikanten sogar noch mehr Zuschauer. Der Eintritt zum zweistündigen Konzert inklusive Pause ist kostenlos. Ebenso wird für das leibliche Wohl gesorgt. So können sich die Besucher auf Kaffee und Kuchen freuen.

Ein besonderer Moment ist dabei das Finale des Konzerts, bei dem die Zuhörer den Gesangspart der Weihnachtsliedern übernehmen. Dies in Verbindung mit Blasinstrumenten habe einen ungewöhnlichen und seltenen Charakter. „Bei diesem Teil unseres Auftritts stimmen wir die Zuhörer schon auf das kommende Fest ein“, sagt Reimers.

Die Musikanten haben aber auch Erfahrungen mit schweren Konzertstücken. Damit sind Lieder aus dem Bereich der Klassik gemeint, die weitaus komplizierter zu spielen seien. „Die Zuhörer verlieren irgendwann die Lust, wenn so schwere Musik vorgetragen wird“, erzählt Reimers. Daher entscheide sich die Gruppe, wenn nicht anders gewünscht, eher für leichtere Musik.

Nächstes Jahr planen die Musiker einen ganz besonderen Auftritt. Denn 2019 findet zum zehnten Mal das Adventskonzert der Blasmusikanten statt. „Dies ist schon alles in Planung“, berichtet Arnold Corßen-Katenkamp. Für die Zukunft sei es dem Verein wichtig, dass weiterhin in fröhlicher Runde zusammen gespielt werden kann. Dazu wünscht sich die Gruppe, dass auch jüngere Mitspieler den Weg zu den Blasmusikanten finden. Damit seien nicht nur jugendliche Musiker gemeint. Begeisterte Spieler im Alter von zum Beispiel 40 Jahren möchte der Verein auch gerne in seinen Reihen sehen. Der Verein wünscht sich auch neue Mitglieder, die in der Gruppe Verantwortung übernehmen möchten. Interessierte Musiker können unverbindlich und ohne Voranmeldung an einem der Übungsabende der Musikanten teilnehmen. Die Gruppe probt jeden Montag ab 19.30 Uhr in ihrem Probenraum in Stuhr.

Laut eigenen Angaben gibt es bei den Blasmusikanten weder Zwang noch Druck. „Keiner wird ausgelacht, wenn mal ein falscher Ton gespielt wird“, sagt Corßen-Katenkamp. „Wir sind eine lustige Truppe“, ergänzt Petra Reimers. In der Gruppe könne man nicht nur bei den Vorbereitungen auf anstehende Termine und Konzerte Spaß haben, sondern genauso auch unter den Mitgliedern.

Auf die Frage, was die Gruppe für ihn bedeutet, antwortet der leidenschaftliche Musiker und Organisator Corßen-Katenkamp: „Das Musizieren in einer Gruppe bringt mir für eine gewisse Zeit das Abschalten von aktuellen Tagesproblemen.“ Auch für Petra Reimers sind die Musikanten der Ausgleich zur Arbeit. „Man kann einfach abschalten“, sagt sie. Der wesentliche Faktor der Blasmusikanten sei die positive Geselligkeit und Harmonie. „Das harmonische Zusammensein mit Mitmenschen verhindert einen eigenen Abnabelungsprozess und erweitert den Blickhorizont“, so Corßen-Katenkamp. Insbesondere sei aber auch das Engagement und die Mühe aller Mitspieler positiv hervorzuheben, ob bei den Proben oder Konzerten. Laut Corßen-Katenkamp stelle so manches Mitglied sogar seine Familienbelange in den Hintergrund, um für die Gruppe da zu sein. „Ohne diese Mitspieler gäbe es die Gruppe nicht.“