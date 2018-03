Ob Musik, Karussells, leckere Spezialitäten, Kaffee und

Kuchen, Kunsthandwerk oder Mode – beim Ganderkeseer Frühlingserwachen kommt jeder auf seine Kosten. Wer durch die Innenstadt flaniert, kann nach Herzenslust shoppen und die

Angebote für die ganze Familie genießen.

„Fröhlichen Bierjazz“ gibt es etwa von der Bremer Jazzband Tuba Libre, die auch schon beim Gantertach für Stimmung sorgte. Im Laufe des Nachmittags wird die Formation an verschiedenen Orten auftreten und Südstaatenflair im New-Orleans-Stil verbreiten.

Der Faschings- und der zugehörige Förderverein der Kinder- und Jugendgarden bauen unterdessen fast schon ein eigenes Dorf samt Kinderkarussell auf dem Friedrich-Bultmann-Platz auf. Mit dabei ist auch Sievers‘ Getränkewagen und bei den Lolly Pops gibt es selbstgemachte Frühlingsbowle. Für Musik ist ebenfalls gesorgt.

Für junge Besucher der Bummelmeile gibt es natürlich auch einiges zu erleben: Zwei Hüpfburgen stehen in der Wittekindstraße und der Rathausstraße zur Verfügung. Nachmittags treten außerdem die Faschingskindergarden auf dem Friedrich-Bultmann-Platz auf. Vor der St.-Cyprian- und Corneliuskirche stehen eine Bungee-Trampolin-Anlage, eine Ballwurfbude sowie der

Imbiss von Langner und der

Getränkewagen von Stanke.

In der Rathausstraße präsentieren sich die Landesparkasse zu Oldenburg LzO, der Nabu und der Jagdverband sowie der Bürgerbusverein. Außerdem gibt es dort leckere Snacks vom

Fischimbiss, süßes Fruchtgummi und Schmalzkuchen. Die Auto-

häuser Wührdemann und

Hoppe stellen zusätzlich aktuelle Fahrzeuge aus und sorgen für glänzende Augen bei PS-Fans. Auch Kunsthandwerk ist ver-

treten. Handgefertigtes wie Körnerkissen, Tischdecken, Hüte, gehäkelter Perlenschmuck und Drechselarbeiten verlocken zum Stöbern.

In der Rathausstraße befindet sich außerdem die sogenannte Nachhaltigkeitsmeile mit Informationen und vergnüglichen Mitmachaktionen zum Thema, die unter der Regie der Gemeinde Ganderkesee auf die Beine gestellt wird. Kinder und

Erwachsene können unter anderem auf einem E-Bike Probefahren, selbst eine Kräutermischung anrühren und bei Gewinn-

spielen ihr Glück versuchen.

Im Gebäude der Volkshochschule verkauft der Verein Terre des Hommes gebrauchte Bücher. Etwa 6000 gut sortierte Bände aus den Bereichen Belletristik, Sach-, Kinder-und Jugendbücher warten darauf, entdeckt zu werden. Spenden werden, wie auch in den vergangenen Jahren, gerne entgegengenommen. Am 27. März von 10 bis 12 Uhr können gut erhaltene Bücher an der Rathausstraße 19 abgegeben werden.

Parallel zum Frühlingserwachen finden übrigens zwei Rathauskonzerte mit vergnüglicher Klassik statt: Studierende der Hochschule für Künste Bremen spielen im Lichthof des neuen Rathauses an der Mühlenstraße. Der Eintritt zu den Auftritten von 16 bis 16.30 Uhr und 17 bis

17.30 Uhr ist frei.