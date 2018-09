Bei der U 14-Junioren und den beiden U 12-Junioren-Mannschaften stehen die Programmpunkte bereits fest. So erfreuen sich die drei Nachwuchsmannschaften bei Aktionen rund um den SV Werder Bremen. Für die U 12-Junioren steht wieder ein gemeinsames Trainingslager im kommenden Jahr im Blickpunkt.

Auch der jüngste Fußballnachwuchs konnte sich über eine Tagesaktion erfreuen und besuchte den Naturpark in Bremervörde. Diesen tollen Erlebnistag für die Kinder aus der G- und F-Jugend organisierte Gerd Pols. Sie erlebten hautnah die „Welt der Sinne“: den Schall eines Gongs spüren, die Umgebung blind erforschen und barfuß verschiedene Untergründe ertasten – man gewinnt auch in den jungen Jahren spielerische Einblicke in die Geheimnisse und Gesetze der Natur. Auch die Spiellandschaft mit einer flotten Floßfahrt wurde von den jungen Kickern besucht. Insgesamt beteiligten sich 60 Jungen und Mädchen, Eltern und die Trainerteams an dieser Vereinsaktion.

Einmal hautnah die Fußballprofis des SV Werder Bremen zu erleben – davon träumen viele Kinder. Bei der U 14-Junioren wird dieser Wunsch nun Wirklichkeit. Zusammen mit dem Trainerteam um Anja Hartman, henning Bolte und Stefan Nyst ist man zu Gast im Weserstadion und besucht die Heimpartie gegen Bayer Leverkusen. Aus den bisherigen drei Partien in der Kreisliga wurden zwei Siege (JSG Ihlpohl/Ritterhude 7:2, JSG Meyenbrug/Aschwarden 5:2) verbucht. Gegen den Tabellenführer JSG Steden/Hambergen unterlag man mit 1:4 Toren. Somit nimmt man derzeit den zweiten Tabellenplatz ein.

Auch die beiden U 12-Junioren-Mannschaften haben ihre Freizeitplanung abgeschlossen. Am 23. November sind sie zu Gast in der Bremer Überseestadt und besuchen die Werder Soccer Halle. Abgeschlossen wird der Nachmittag mit einem zünftigen Pizzaessen.

In trockenen Tüchern ist auch im kommenden Jahr ein Trainingslager in der Sportschule Westerstede. Vom 10. bis zum 12. Mai 2019 ist man in Westerstede im Kreis Ammerland zu Gast. Zum Programm gehören neben den klassischen Trainingseinheiten auch das DFB Abzeichen. Auch das Thema gesunde Ernährung wird im Hössensportzentrum berücksichtigt.

Darüber hinaus gehören auch Wochenendfreizeiten in der Jugendherberge Verden mit einem Besuch im Kletterpark und im Erlebnisbad für das kommende Jahr in den Monaten Mai und Juni zu den beliebten Vereinsaktionen der Jugendabteilung im SV Lilienthal- Falkenberg.