Der TSV Walle veranstaltete die erste Waller Spaß-Olympiade für jedermann. Auf dem Gelände des Waller Sportplatzes wetteiferten 26 Mannschaften von klein bis groß in zehn verschiedenen Wettkämpfen um die Plätze. Die Mannschaften mussten beim Sackhüpfen, Menschenketten bilden, Wasserpistolenschießen und weiteren lustigen Aufgaben so viele Punkte wie möglich ergattern, bei denen zum Schluss die Mannschaften „Die Fortnights“ (Kinder), die Rennmäuse (Jugendliche) und der Ernteclub (Erwachsene) die Siegerpokale aus den Händen der Organisatorin Maike Wacke in Empfang nehmen konnten.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen. Neben der leiblichen Verköstigung konnten sich die Besucher beim Bullenreiten, mit einem Menschenkicker und mit einer Golfzielscheibe die Zeit vertreiben, die dabei im Nu verging. Alle zeigten sich begeistert von dem Event des TSV Walle, welches nicht das letzte gewesen sein soll.