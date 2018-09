Beide sind in der schwierigen Zeit der Wirtschaftskrise 2008 in die SPD eingetreten, um die Sozialdemokratie zu unterstützen, so Dörte Liebetruth in ihrer Laudatio.

Norbert Rendels bedankte sich bei Dörte Liebetruth und auch bei den Gästen, die trotz des langersehnten Regens zum Sommerfest auf dem Anwesen von Martina und Rolf Lühning erschienen waren. Als besondere Anerkennung für die tolle Organisation überreichte er an Martina Lühning einen Strauß roter Rosen. Bei Spezialitäten vom Grill sowie warmen und kühlen Getränken wurde über das politische Geschehen in der Gemeinde, in Hannover und Berlin ausgiebig mit der Landtagsabgeordneten diskutiert.