Auf der Mitgliederversammlung der SPD in der Samtgemeinde Thedinghausen im Gasthaus Kehlenbeck zog Vorsitzende Petra Roselius eine positive Jahresbilanz 2017. Neben vielen Veranstaltungen während der Vorbereitungen zu Landtags- und Bundestagswahlen gab es auch weitere Treffen wie eine Kohlfahrt und eine Fahrradtour in Emtinghausen-Bahlum. Es gab auch Veranstaltungen zum Thema Frauen in die Politik.

Neben den Regularien wurden Delegierte für die Europawahlkonferenz und den Kreisparteitag gewählt. Es wurden Wahlvorschläge für die Funktionen innerhalb des SPD-Kreisvorstandes, der im Herbst neu gewählt werden soll, gemacht. Über weitere Themen wie die teilweise Abschaffung der Kita-Gebühren, die eventuelle Ansiedlung von Amazon in Achim und die Sperrung des Intscheder Wehrs, wurde lebhaft diskutiert. Zudem wurden neue Mitglieder in der SPD begrüßt und eine Veranstaltung zum Thema #spderneuern angekündigt.