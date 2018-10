Nach einer genussvollen Kaffeerunde im Café Brinkhoff in Teufelsmoor kamen die SPD-Senioren 60 plus in eine intensive Gesprächsrunde mit den Herren Wellbrock – Junior und Senior.

Während letzterer von seinen Erlebnissen mit dem Vogelbeobachtungs- und Vogelberingungsschiff „Regenfleuter“ berichtete, gingen die Besucher und Besucherinnen mit dem Junior, Arndt Wellbrock, anschließend über den Hof und in die Hammewiesen. Seniorchef Wellbrock forderte dabei einen intensiveren Baum- und Buschschnitt in den Wiesen. „Buschwerk ist ein tolles Versteck für Füchse, denen es leicht gemacht wird, Wiesenvögel zu greifen!“ Heute werde es den Landwirten im Naturschutzgebiet erschwert, solche Maßnahmen in Eigenverantwortung durchzuführen, weil dafür erst langwierig eine Genehmigung eingeholt werden muss. Und dann unterbleibt es schließlich ganz.

Arend Segelken wies bei dem Hofrundgang auch darauf hin, dass der extrem trockene Sommer nicht nur das Wirtschaften erschwert, sondern auch dazu geführt habe, dass seine Teile und Anbauten seiner Scheune abgesackt seien, wie unschwer zu erkennen war.