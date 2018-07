Die erste Station der JU Stuhr war die Hellmut Springer GmbH & Co.KG, der Stuhrer Großhändler für Autoteile, Industrie und Werkstattausrüstung im Gewerbegebiet Stuhrbaum. Mit über elf Standorten und 300 Mitarbeitern in der Region beliefert das seit 1928 bestehende Unternehmen Kfz-Werkstätten, Autohäuser, Teilehändler und Unternehmen.

Die Interessierten wurden dabei von Patrick Bielefeldt, dem Abteilungsleiter für Lager und Transportlogistik und seinem Stellvertreter Thomas Staufenbiel durch das 15 000 Quadratmeter große Lager geführt und über die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik aufgeklärt.

„Der Beruf des Lagerlogistikers umfasst weit mehr als nur Kistenschleppen oder das Verpacken von Materialien“, so Bielefeldt. „Neben den Tätigkeiten des Vorbereitens des Versands von Aufträgen an den Kunden, zählen die Warenannahme, die Kommissionierung, die Lagerpflege und der buchhalterische Umgang mit den Waren zu den Haupttätigkeiten der Lagerlogistikerin oder des Lagerlogistikers. Durch unsere modernen Anlagen, Lagerführungssysteme und komplette computerbasierte Abwicklung ist der Beruf weitaus anspruchsvoller“, erläuterte Bielefeldt.

„Die Bewerber sollten mindestens einen guten Hauptschulabschluss haben und ein gewisses Maß an Genauigkeit und Ordnungssinn mitbringen“, sagte Thomas Staufenbiel, der sich um Auszubildende im Lager kümmert. „Im Gegensatz zu anderen Betrieben, nehmen wir nur eine kleine Anzahl an Auszubildenden bei uns im Betrieb auf und können so eine persönliche und zugeschnittene Förderung der Fähigkeit erreichen. Wir bilden unsere Auszubildenden nach unseren Bedürfnissen aus und bieten ihnen so die Möglichkeit, ein Leben lang bei uns zu arbeiten.“

Der schulische Teil der Ausbildung findet in der BBS Syke statt, die durch das Fachzentrum für Lagerlogistik besonders auf die Anforderungen des Berufs eingeht.

Im Anschluss besuchte die Gruppe das Unternehmen Fahrzeugbau Eggers in Brinkum. Das 85 Mitarbeiter starke Team aus technischen Zeichnern, Ingenieuren und Metallbauern spezialisiert sich seit 1953 auf die Konstruktion und Fertigung von Fahrzeugen sowie Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch. Das inhabergeführte Unternehmen startete als Fachbetrieb für das Hufbeschlag- und Schmiedehandwerk und entwickelte sich in 65 Jahren zum überregional und international bekannten Kompetenzzentrum für den Bau von speziellen Fahrzeugen oder Auf- und Umbauten. So baut Eggers beispielsweise Brückenbelastungsfahrzeuge, Spezialanhänger für die Automobillogistik, Einsatzfahrzeuge für Polizei und Feuerwehr oder auch mobile Anlagen für Messungen von Flugbahnen oder Emissionen.

Unter der Führung von Ulrich Weihe, dem Leiter des Produktmanagements des Unternehmens, erhielten die Interessierten eine Führung durch die Produktionshallen. Von der Arbeit am Computer über die 3D-Planung und Visualisierung von Fahrzeugkonstruktionen, das Schweißen und Anfertigen von tragenden Fahrzeugkomponenten und schwerem Gerät bis hin zum filigranen und aufwendigen Ausbau von Fahrzeuginnenausstattungen, sind alle Tätigkeiten auf dem Areal von 22 500 Quadratmeter vertreten.

Besonderen Einblick gab Weihe den potenziellen Auszubildenden in den Beruf des Metallbauers mit der Fachrichtung Fahrzeugbau. „Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und findet sowohl im Betrieb als auch im blockweisen Unterricht an der Berufsschule in Syke statt. Im dritten und vierten Jahr der Ausbildung verbringen die Auszubildenden eine Zeit im Internat in der Nähe von Bad Zwischenahn. Das ist nicht nur in Hinblick auf die intensive Endphase der Ausbildung sinnvoll, sondern auch, um die Lehrlinge auf die Selbstständigkeit nach dem Verlassen des elterlichen Hauses vorzubereiten.“

Interessierte sollten neben einem mindestens guten Hauptschulabschluss auch natürlich handwerkliches Geschick und ein Raumvorstellungsvermögen für diesen herstellenden Beruf mitbringen. Bei einem guten Ausbildungsverlauf biete sich eine Weiterbildung als Meister oder Techniker an. Für ein Bachelor- oder Ingenieursstudium würde ebenfalls eine gewerbliche Ausbildung, die bei einem Abiturienten verkürzt werden kann, sehr empfohlen.

Viel Wert legt der Betrieb auf eine sichere Rechtschreibung und mathematisches Grundverständnis, an dem es bei manchen Schulabgängern oftmals hapern würde, mahnte Weihe an. „Da wir häufig mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, die wie wir auf die Qualitätssicherung der Produkte und hergestellten Fahrzeuge sehr bedacht sind, ist eine fehlerfreie Protokollierung der Arbeitsschritte unerlässlich.“

Insbesondere sieht er hierbei die Schulen in der Pflicht, die Abgänger auf den Berufseinstieg vorzubereiten und die Schüler beim Bewerbungsprozess an die Hand zu nehmen.

Den Abschluss der Azubitour der JU Stuhr bildete der Besuch des Polizeikommissariats Weyhe, das auch rund um die Uhr für die Gemeinde Stuhr zuständig ist. Gemeinsam mit Kommissarin Eva-Maria Behrens konnten die Interessierten und die JU Stuhr einen tiefen Einblick in die Tätigkeit und den Ausbildungsprozess des Polizisten erhalten. Zugangsvoraussetzung zum Polizeiberuf sei ein guter Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur, um an der Polizeiakademie studieren zu können, so Behrens. Während der drei Jahre Studium an einer der drei Akademien in Niedersachsens würde man mit den rechtlichen und gesetzlichen Vorschriften für polizeiliches Handeln vertraut gemacht werden, aber auch die praktischen Abschnitte der Polizeitätigkeit wie Ermittlungen, Kontrollen oder Fahndungen kennenlernen.

„Neben den schulischen Anforderungen muss man natürlich auch körperlich und geistig fit sein“, erläuterte Behrens weiter. „In der Bewerbungsphase muss man hierfür einen Sporttest ablegen, medizinische Untersuchungen bestehen und in einem Interview seine Fähigkeit, für die Polizei zu arbeiten, beweisen.“ Nach Studium und Bachelorarbeit habe man die Möglichkeit, sich in verschiedenen Fachkommissariaten zu spezialisieren, zum Beispiel in der Aufklärung von Sexualdelikten, Verkehrsdelikten oder aber auch Verbrechen gegen das Leben oder gegen die Umwelt. „Auch bietet die Polizei vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel die Arbeit in der Diensthundestaffel, in der Pferdestaffel oder in der Hubschrauberstaffel“, erklärte Behrens.

Während der Besichtigung der Dienstelle, der Polizeiwache – dem Ort, an dem Anzeigen aufgenommen und eine Vielzahl von Bürgergesprächen jeglicher Art geführt werden – und den Gewahrsamszellen machte Kommissarin Behrens die Gäste aber auch auf die andere Seite der Medaille aufmerksam: „Immer wieder geraten wir in Situationen, die zum Beispiel besonnenen Umgang oder ein Hohes Maß an Empathie erfordern. So, wie Beleidigungen und Angriffe alkoholisierter Personen uns gegenüber verhältnismäßig abgearbeitet werden, haben wir beispielsweise bei der Überbringung von Todesnachrichten das entsprechende Fingerspitzengefühl. Mit bestimmten Situationen müssen wir einfach umgehen können.“ Die negativen Aspekte würden nicht nur durch die Spannung und den Abwechslungsreichtum aufgewogen, aber auch durch verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln und vor allem immer noch seiner Gemeinde etwas Gutes zu tun und Menschen helfen zu können.

„Wir bedanken uns bei Hellmut Springer, Eggers Fahrzeugbau und der Polizei Weyhe, dass wir gemeinsam mit Interessierten einen Blick hinter die Kulissen werfen durften und jungen Menschen eine Ausbildung in Stuhr etwas näherbringen konnten“, fasste Alexander Cordes den Tag zusammen. Durchweg positiv sei auch die Resonanz der Betriebe und der Polizei bei dieser Aktion gewesen, die sich gerne in einer weiteren Veranstaltung mit mehr Gästen nochmals vorstellen würden. „Leider haben wir nur wenige Interessierte mit unserer Aktion erreichen können. Wir hätten uns gewünscht noch mehr Stuhrer Schulabgänger und Ausbildungssuchende ansprechen zu können, die mit uns auf Azubitour durch Stuhr gehen.“

Die nächste Azubitour wird es voraussichtlich im Frühjahr 2019 geben. Die JU Stuhr wird hierzu alle Informationen über ihre Facebookseite bekanntmachen. Interessierte können sich bereits für die nächste Tour via Facebook oder per Mail an jungeunionstuhr@gmx.de vormerken lassen.