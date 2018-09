Und so geht es: Am Freitag,

21. September, von 17 bis 19 Uhr treten im Weserpark fünf Kandidaten gegeneinander an. Die Disziplin: Speedshopping. Das Ziel: in den mehr als 170 Shops des Weserparks mit einem vorgegebenen Motto, einem Budget in Höhe von 300 Euro und in lediglich 120 Minuten das perfekte Outfit zusammenzustellen. Der Clou: Auch Haare und Make-up müssen zum gewählten Look passen.

Ganz wichtig: Das eigentliche Styling-Thema wird den Kandi­daten erst zum Start des Wettkampfs, auf dem ShoppingStar-Catwalk verraten. So fällt das vorherige Pläne­schmieden schon einmal flach.

Nach exakt zwei Stunden Trendjagd ist Schluss. Dann versammeln sich die ShoppingStar-Anwärter am Ausgangspunkt ihres Wett-

shoppings und bewerten gegenseitig ihre Looks.

Der Gewinner erhält einen

Weserpark-Shopping-Gutschein in Höhe von 300 Euro, die verbleibenden vier einen 50-Euro-Gutschein. Darüber hinaus dürfen natürlich alle fünf ihr selbst zusammengestelltes Outfit behalten.

Sie glauben, Sie haben das Zeug zum Weserpark ShoppingStar 2018? Dann bewerben Sie sich auf der Facebook-Seite des Centers.

Weitere Infos zur Teilnahme und Bewerbung finden Sie unter www.weserpark.de sowie unter www.facebook.com/

weserpark.