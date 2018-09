Lilienthal Theaterprobe Speeldeel Klostermoor (Hans-Henning Hasselberg)

Es folgten Jahre als Wanderbühne. In dieser Zeit tingelte die Truppe von Dorf zu Dorf. Geprobt wurde auf einem Heuboden. „Das war abenteuerlich“, erinnert sich Helga Dwortzak. „Bevor wir anfangen konnten, musste erst jemand raufsteigen und den Ofen einheizen“.

Inzwischen haben es die Schauspieler bequemer und auch eine feste Spielstätte gibt es: Beckers Gasthaus in Lilienthal. Seit zehn Jahren finden immer von Februar bis März die Aufführen statt. Gespielt werden Dreiakter, pro Saison gibt es 15 Auftritte. „Sonntags bei Kaffee und Kuchen“, so Helga Dwortzak. Diese Nachmittagstermine sind beim Stammpublikum beliebt, doch entdeckt die Laienschauspielerin besonders bei der Abendvorstellung immer häufiger junge Leute in den Rängen.

Spaß bei den Proben und auf der Bühne: Die Schauspieler im Stück „Veer sünd dree toveel in’t Bett“. (Hans-Henning Hasselberg)

Die Truppe besteht aus rund 50 Mitgliedern, wovon um die 20 aktiv auf der Bühne stehen. Der Rest kümmert sich um das Drumherum, fungiert als Souffleuse, Bühnenbauer, etcetera. Eine homogene Mischung, begonnen beim Jüngsten, der seinen 30. Geburtstag noch nicht gefeiert hat, bis zum Ältesten mit 79 Jahren. „Alle freuen sich auf das Spielen. Der Zusammenhalt ist toll und man kann den Alltagsstress vor der Tür lassen“, beschreibt Helga Dwortzak die Atmosphäre in der Gruppe.

Die Stücke sind jedes Jahr anders. Mal wird ein Klassiker gespielt, mal etwas ganz Neues. Ausgesucht werden sie mit theatererfahrener Unterstützung. So arbeitet die Speeldeel Klostermoor eng mit der Freilichtbühne Lilienthal und deren Regisseurin Elke Ohlrogge zusammen. In diesem Jahr setzt diese jedoch aus und macht Platz für einen anderen Regisseur. „Wir haben einen Profi engagiert und sind sehr gespannt, was dabei herauskommt“, so Helga Dwortzak. Eins sei jedoch sicher, egal was gespielt wird, es hat Anspruch: „Was wir machen ist in Platt, aber niemals platt!“

Termine und mehr von der Speeldeel Klostermoor findet sich im Internet unter der Adresse www.speeldeel-klostermoor.de.