„Ich habe meine Probleme zunächst nicht mit meiner Ernährung in Verbindung gebracht“, erinnert sie sich. Erst als sie begann die kohlenhydratarme Ernährung Low Carb zu praktizieren, ging es bergauf. „Die ersten Besserungen wie zum Beispiel deutlich weniger Kopf- und Bauchschmerzen sowie mehr Energie stellten sich ziemlich schnell ein“, sagt die Wilstedterin.

Seit sechs Jahren beschäftigt Carola Schröder sich intensiv mit Low Carb und unterstützt auch andere Menschen schon lange dabei, mithilfe dieser Umstellung zu einem zufriedeneren Alltag und mehr Gesundheit zu finden. Das nötige Wissen hat sie durch Selbststudium und vor allem durch ihre Ausbildung zum zertifizierten Gesundheits- und Ernährungscoach für Low Carb, LCHF und Paleo erworben. Die Low-Carb-Ernährung basiert auf dem Prinzip von wenigen Kohlenhydraten, vielen gesunden Fetten sowie einem hohen Gemüseanteil. Die Kohlenhydrate machen dem Fett als neuem Energielieferanten Platz.

Auf dem Speiseplan von Carola Schröder befinden sich kaum noch Nudeln, Weißmehl, Reis, Kartoffeln oder andere kohlenhydratreiche Lebensmittel. Stattdessen bilden Gemüse und gesunde Fette wie Weidebutter, Leinöl, Kokos- und Olivenöl sowie Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte die Basis ihrer Gerichte. Auf diese Weise wird der Körper dazu gebracht, seine Energie auch aus Fetten zu beziehen. Das geschehe meist schon innerhalb weniger Tage, sagt Carola Schröder.

„Ich fühle mich viel leichter und energiegeladener, seit ich kohlenhydratarm esse“, beschreibt sie. Der Alltag lasse sich wieder gut bewältigen, und die gesundheitlichen Beschwerden habe sie im Griff. „Ich merke es allerdings sofort, wenn ich mir am Vortag mal einen Ausrutscher erlaubt habe“, sagt sie.

Jeder habe einen anderen Bedarf an Kohlenhydraten und jeder vertrage unterschiedlich viel, beschreibt Carola Schröder. Menschen, die sich viel bewegen, können die Kohlenhydrate schnell in Energie umsetzen. Geschieht das aber nicht, muss der Körper ständig einen zu hohen Blutzuckerspiegel mithilfe von Insulin herunterregeln, denn häufig ist der Konsum an Kohlenhydraten viel zu hoch. Ein konstant erhöhter Insulinspiegel kann auf Dauer zu einer Insulinresistenz führen. Die Zellen reagieren nicht mehr so gut, die Folgen sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit und möglicherweise Folgeerkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. Für problematisch hält Carola Schröder vor allem versteckte Kohlenhydrate: „Viele Fertigprodukte enthalten Zucker und Stärke“, sagt sie.

Ein positiver Nebeneffekt der Low-Carb-Ernährung sei eine Gewichtsregulierung. Wer zuvor zu viel gewogen hat, verliert oft überschüssige Pfunde. „Übergewicht wird häufig durch zu hohen Kohlenhydratkonsum verursacht“, sagt Carola Schröder. Das für Diäten typische Hungern falle bei der Low-Carb-Ernährung weg, der Blutzuckerspiegel reguliere sich und Heißhungerattacken gehören der Vergangenheit an. „Low Carb ist keine Diät, sondern eine dauerhafte Ernährungsumstellung“, betont die Wilstedterin. Gleichzeitig kann eine angepasste Ernährung mit vielen gesunden Fetten dazu führen, dass Menschen, die gern zunehmen möchten, dieses Ziel erreichen.

Um auch anderen eine Umstellung auf eine gesunde Ernährungsweise zu ermöglichen, bietet Carola Schröder Coachings für Gruppen oder auch für Einzelpersonen an. In den Sitzungen analysiert sie gemeinsam mit den Teilnehmern deren Bedarf, erörtert Ziele und Wünsche und begleitet sie auf dem Weg dorthin. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.dein-low-carb.de im Internet sowie unter der Telefonnummer 0 42 83 / 98 25 97.