Die Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Schwester des Kultregisseurs Robert Rodriguez ist ein ebenso extravaganter Charakter wie die Figuren, die die Filme ihres Bruders bevölkern. Sie setzt sich in Szene und kennt keinerlei Hemmungen, sei es nun mit grandios inszenierten Rock’n’Roll Posen oder dem virtuosen Hantieren mit Castagnetten.

Mit der Veröffentlichung ihres siebten Albums „Top of the Mountain“ hebt Patricia Vonne ihre musikalische Karriere auf ein neues Level. In ihrer neuen Platte vereint sie alle die Elemente, die ihr musikalisches Profil ausmachen: Rock, Folk, Flamenco, Tex Mex und ein Hauch Latin. „Top of the Mountain“ ist durch Herausforderungen entstanden, sagt Vonne. „Ich hatte ein sehr turbulentes Jahr, mit wunderbaren Höhepunkten und lähmenden Tiefen. Wie immer war es die Musik, die mir Kraft gab und Ruhe brachte. Top of the Mountain ist der Beginn eines neuen Kapitels, ich habe es durch das dunkle Tal geschafft und nun ist die Aussicht spektakulär!“

Nachdem sie schon mehrmals in Worpswede zu Gast, war präsentiert Patricia Vonne ihr neues Album am Sonnabend, 27. Oktober, ab 20 Uhr in der Music Hall.