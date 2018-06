„Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung verfolgt eine ähnliche Zielsetzung wie unser Sport-Förderverein“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Axel Knoerig. „Beide fördern den Breiten-, Leistungs- und Nachwuchssport sowie insbesondere den Schwerpunkt Integration und mildtätige Zwecke. Unser Sporttag, der diesmal am 24. Juni in Sulingen stattfindet, deckt genau das gesamte Spektrum ab: Wir bieten Mitmachaktionen für jedermann, Wettbewerbe für Leistungssportler, gezielte Sportangebote für den Nachwuchs und zur Förderung der Integration sowie diverse Benefizaktionen.“ Bereits zum vierten Mal konnten die Vorstandsmitglieder die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung von ihren Ideen überzeugen. So gab es in 2012 eine anfängliche Unterstützung für die erstmalige Ausrichtung des „Tag des Sports“. Auch der Aufbau eines Online-Portals für die heimischen Vereine sowie das Integrationsfußballturnier wurden in den Folgejahren unterstützt. „In diesem Jahr liegt nun ein neuer Schwerpunkt auf gesunder Ernährung, passend zum ganzheitlichen Konzept von Sport und Gesundheit“, so Schriftführer Uwe Drecktrah.

Schatzmeister Andreas Belke ergänzt: „Der Tag des Sports finanziert sich komplett aus Sponsoren- und Spendenbeiträgen und wird ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement umgesetzt. Deshalb sind wir dankbar für weitere Fördermittel, denn unsere öffentliche Veranstaltung ist und bleibt für die Besucher kostenfrei.“