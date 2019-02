Eine Spende in Höhe von 1200 Euro hat die Stuhrer Firma Borrmannplus Verpackungen dem Kinderhospiz Löwenherz in Syke zukommen lassen. Das Geld war bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens zusammengekommen, bei der jedem der 24 Teilnehmenden ein 50-Euro-Schein übergeben worden war. Auf einen Vorschlag hin war es dann allgemeiner Konsens gewesen, das Geld zu spenden. Als Empfänger wurde Löwenherz ausgewählt, weil „uns die Schicksale der betroffenen Kinder sehr berühren und wir Hochachtung für alle beteiligten Menschen des Kinderhospizes empfinden, die sich in den Dienst der Kinder und deren Familien stellen“, so David Schulz von Borrmannplus Verpackungen. Im Bild zu sehen sind (von links) Christian Heusmann, David Schulz, Julian und Sabine Heusmann (alle Borrmannplus Verpackungen) sowie Kirsten Kiefer und Claudia Dierks von Löwenherz.