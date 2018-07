August, ab 19 Uhr im Restaurant „Verdener Wappen“ am Plattenberg 59 statt.

Im Jahr des 33-jährigen Bestehens der DPG Verden stehen Tätigkeitsberichte im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Begonnen wird die Tagung mit einem Geschäftsbericht der Vorsitzenden Teubert und einem Rückblick auf die Hilfstransporte im Jahr 2017 und im ersten Halbjahr 2018 durch den Vize-Vorsitzenden und Transportleiter Heinz Möller. Es folgt der Bericht zur Kassenlage durch den Finanzverantwortlichen Uwe Hannenberg. Der Revisionsbericht kommt von Rolf Liebling und Dietmar Teubert.

Auf Vorschlag des Finanzamtes soll auch über eine Satzungsänderung beraten und beschlossen werden. Die Änderungsvorschläge werden von Uwe Hannenberg vorgestellt. Außerdem soll über weitere kulturelle Veranstaltungen der DPG Verden im Herbst und im Jahr 2019 beraten werden.

Außerdem bittet die DPG Verden erneut um Sachspenden, da durch die Hilfsaktionen im Monat Juli das Lager fast leer geworden ist. Deshalb ist die zentrale DPG-Sammelstelle in Verden, Brunnenweg 1, im Innenhof rechts an der Rampe der einstigen Futtermittelfabrik Anton Höing, am Sonnabend, 25. August, von 10 bis 12 Uhr, für Selbstanlieferer zur Entgegennahme von Sachspenden geöffnet.

Benötigt werden insbesondere Bekleidung in allen Größen, orthopädische Versorgungsgüter, Reha-Geräte, Windeln, Krankenbetten, Teller, Tassen, kleinere intakte Haushaltsgeräte, medizinische Versorgungsgüter, Spielsachen und Stofftierchen. Die Sachspenden sollen an Einrichtungen in Verdens Partnerstadt Zielona Gora (Grünberg) gehen. Die Transporte finden am 7. September und 12. Oktober statt, wenn es mit der Finanzierung klappt. Sachspenden werden aber auch für Sonderaktionen des rührigen DPG-Teams zwischen den Terminen benötigt.

Weitere Auskünfte erteilt DPG-Transportleiter Heinz Möller unter der Telefonnummer 0 42 31 / 80 05 16 oder unter der E-Mail-Adresse moeller.heinz@t-online.de.