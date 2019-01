Dabei geht es um den Spaß am Turnen und das Ausprobieren neuer Dinge. Die Jungen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren trainieren in der Gruppe Jungenturnen I und die Jungen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren in der Gruppe Jungenturnen II.

Beide Sportangebote richten sich an Jungen ohne besondere sportliche Vorkenntnisse, mit Interesse und Spaß an Bewegung und dem Verlangen nach neuen Herausforderungen. Der Schwerpunkt beim Jungenturnen I richtet sich auf das spielerische Erlernen und Erfahren von Basisfertigkeiten des Turnens. Beim Jungenturnen II werden weitere Elemente des Turnens auf einer fortgeschrittenen Ebene erlernt und erweitert. Die beiden Kurse werden von jeweils zwei Trainern geleitet, sodass die Kinder individuell gefördert werden. Die Trainer Marta Schumm, Jannik Penning und Marcel Penning sind vom StTV speziell fürs Jungenturnen ausgebildet worden und verfügen über eine Übungsleiterausbildung mit dem Schwerpunkt Kinderturnen.

Während einer Turnstunde werden verschiedene Turnübungen an unterschiedlichen Turngeräten trainiert, wie zum Beispiel am Barren, am Reck, auf der Bodenmatte oder auf dem Minitrampolin. Dabei wird in jeder Stunde an maximal zwei Geräten trainiert, um eine Trainer-Betreuung an jedem Gerät zu gewährleisten. Außerdem werden verschiedene Mini-Spiele und Gruppenaktivitäten durchgeführt, um den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Durch die Teilnahme in der Gruppe Jungenturnen können neue Freundschaften geschlossen werden, man kann einen Einstieg in das Hobby Sport finden und sich persönlich sportlich weiterentwickeln. Als Besonderheit wird in den Sportstunden gegen Ende des Jahres für das alljährliche Kinderschauturnen des StTV trainiert. Dort haben alle Kursteilnehmer die Möglichkeit, ihre neu gewonnenen Fähigkeiten an den verschiedenen Turngeräten vor Publikum zu präsentieren.

„Wir Trainer achten besonders auf eine hohe Qualität der Turnstunde und eine bestmögliche Unterstützung und Förderung der Kinder. In einem vielfältigem Programm soll ein Gruppengefühl geschaffen und der Spaß am Sport gefördert werden“, erklärt Marcel Penning. „Unser persönliches Sportangebot macht stark und aktiv, es stellt Herausforderungen dar und verbindet. In den einzelnen Stunden gibt es die Möglichkeit, sich unter Anleitung selbst auszuprobieren und sich neuen Herausforderungen zu stellen.“

Um am Sportunterricht teilzunehmen, sollte man Sportkleidung inklusive Turnschuhe und etwas zu Trinken mitbringen. Gerne kann man sich vorher unter jturnen@web.de bei Marta, Jannik und Marcel anmelden. Die Sportangebote Jungenturnen I (16.30 bis 17.30 Uhr) und Jungenturnen II (17.30 bis 18.30 Uhr) finden außerhalb der Ferienzeiten jeweils donnerstags in der Sporthalle im Schwarzen Weg 23 in Berne statt.