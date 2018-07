Unter dem Motto „Spiel und Spaß bei der Feuerwehr“ fand die diesjährige Ferienspaßaktion der Feuerwehr Lilienthal/Falkenberg statt. Gemeinsam mit den Brandschutzerziehern Julia Schulz und Christoph Quint trafen sich 14 Mädchen und Jungen, um einen spannenden Vormittag zu erleben.

Vieles über die Arbeit der Feuerwehr erfuhren die Mädchen und Jungen beim Rundgang durch das Feuerwehrhaus. Hier schauten sie sich die Ausrüstung, Fahrzeuge und Ausstattung der Feuerwehr an und erfuhren, was man damit so alles machen kann. Außerdem gab es ein buntes Spiele-Programm rund um das Thema Feuerwehr. Hierbei durften Spiele mit Wasser natürlich nicht fehlen. Diese machten bei den aktuellen Temperaturen natürlich besonders viel Spaß. Und so verging der Vormittag wie im Fluge, und alle gingen nach einer tollen Ferienspaßaktion fröhlich nach Hause.