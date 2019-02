Spieler der ersten und zweiten Herren des SV Lilienthal-Falkenberg nach dem Finale des vereinseigenen Hallenturniers.

Die Ziele sind klar ausgelegt. So möchte man mit der ersten Herren nach dem Umbruch in der oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga Lüneburg am Ende der Saison landen. Bei der Reserve, die in der Kreisliga spielt, ist der Klassenerhalt das oberste Ziel. Man wird alles versuchen, um dieses Ziel am Ende zu erreichen.

In der Winterpause nahm die erste Herrenmannschaft an zwei gut besetzten Hallenturnieren teil. So war man beim TSV Gnarrenburg und beim VSK Osterholz-Scharmbeck zu Gast. Beide Mannschaften beteiligten sich auch am vereinseigenen Hallenturnier und standen im Finale. Nach einem spanendem Verlauf siegte das Team um Coach Manuel Weinrich mit 2:1. Die Hallenturniere in der Kreisstadt und in Gnarrenburg werden schon seit Jahren veranstaltet und gehören zur Wintersaison des SV Lilienthal-Falkenberg dazu.

Derzeit feilen beide Trainerteams an der neuen Ausrichtung der Mannschaften. Im Vordergrund stehen die defensive Absicherung sowie die klaren Abläufe. Bei den zweiten Herren gab es noch vor Beginn der Spielserie einen Königstransfer zu vermelden: Hassan Haber kehrte vom TSV Dannenberg zurück und wurde beim vereinseigenen Hallenturnier herzlichst begrüßt.

Bemerkenswert ist auch die Halbzeitbilanz in der Fair-Play-Wertung beider Herrenmannschaften des SV Lilienthal-Falkenberg: Nach den ersten 17 Partien belegt die erste Herrenmannschaft Rang drei (Quotient 1.35). Davor liegen nur noch der SV Ippensen (1.29) und der TV Oyten (1.11) auf den vorderen Plätzen. Noch besser sieht die Bilanz bei den zweiten Herren aus. Die erspielten sich in 15 Begegnungen Rang eins mit dem Quotienten 0.8.

Getestet wird bei den ersten Herren auch. Geplant sind drei Testbegegnungen: beim Bremer Landesligisten BTS Neustadt sowie beim Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Stadion in Vegesack. Auch das spielfreie Wochenende wird für einen interessanten Test genutzt: So begrüßt man am Sonnabend, 9. März, um 15 Uhr im Stadion Schoofmoor den SC Twistringen aus dem Bezirk Hannover.

Zum ersten Rückrundenspiel am Sonntag, 17. Februar, um 15 Uhr erwartet man den Tabellenfünften TV Oyten (Hinspielergebnis 2:3) im Stadion Schoofmoor. Nach 17 Begegnungen in der Bezirksliga Lüneburg nimmt das Team um Trainer Manuel Weinrich Rang elf ein. Bisher konnte man sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Niederlagen bei 33:39 Toren und 19 Punkten einfahren.

Bei den zweiten Herren – die aktuell in der Kreisliga nach 15 Begegnungen Rang 15 einnehmen – möchte man versuchen, den Klassenerhalt zu sichern, lautet die sportliche Einschätzung von Trainer Raoul Kanitz. Das junge Team soll in der Rückrunde von Hassan Jaber geführt werden. Auch das Reserveteam steht in der Vorbereitung und startet am Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim ASV Ihlpohl (Hinspielergebnis 1:3) in die Rückrunde. Während der Vorbereitung ist noch ein Testspiel gegen den Bremer Kreisligisten TV Eiche Horn II geplant. Gespielt wird am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr auf der Sportanlage Fritzewiese in Bremen-Horn.