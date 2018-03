30 bis 17.30 Uhr zu seinem zweiten Spielenachmittag in sein Vereinshaus, zum Schoofmoor 16 ein. Dabei wird spielfreudigen Menschen der Generation 60-plus eine Möglichkeit zum gemütlichen Zusammensein geboten. Beim Spielenachmittag können alte und neue Gesellschaftsspiele sowie Kartenspiele wie Skat, Rommé oder Doppelkopf gespielt werden. Der Verein stellt einige Spiele bereit, es dürfen aber auch gerne eigene Spiele mitgebracht werden. Auch Enkel sind wieder herzlich willkommen.

Da der Platz begrenzt ist, nimmt die Geschäftsstelle des Vereins unter Telefon 0 42 98 / 318 55 (dienstags von 9 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr) oder der Email-Adresse geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de bis zum 27. Februar Anmeldungen entgegen.

Für Freitag, 2. März, um 20 Uhr sind alle Mitglieder des TV Falkenberg zur Jahreshauptversammlung in Beckers Gasthaus, Frankenburg 27 in Lilienthal, eingeladen. Dann haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich über das Vereinsleben zu informieren; außerdem stehen Wahlen auf der Tagesordnung. Der Abend wird in gemütlicher Runde mit einem kleinen Imbiss beendet.