Hat gut lachen: Mit Epics Multiplayer-Hit "Fortnite" hat Youtube- und Twitch-Star Tyler Blevins - besser bekannt als Ninja - allein im Jahr 2018 zehn Millionen Dollar verdient. (Robert Reiners/Getty Image)

Wie reich sind eigentlich Gaming-Youtuber und -Streamer? „Fortnite“-Profi Tyler Blevins alias „Ninja“ legt die Karten nun auf dem Tisch: Laut eigener Angabe hat der prominente Zocker mit der bunten Wuschelmähne im vergangenen Jahr knapp zehn Millionen US-Dollar erwirtschaftet - das entspricht etwa 8,67 Millionen Euro. Eine gigantische Summe, die sich überwiegend aus Blevins' Youtube- und Twitch-Kanälen speist: Immerhin verbucht sein Youtube-Kanal 20 Millionen Abonnenten, die seine Videos täglich rund 2,5 Millionen Mal klicken. Auf Amazons Streaming-Plattform Twitch sieht es ähnlich gut aus: Hier kommt „Ninja“ auf ein Gefolge von 13 Millionen Abonnenten, die ihm zuschauen, wenn er den kunterbunten Shooter „Fortnite“ spiel. Circa 40.000 Fans davon zahlen sogar für die Inhalte ihres Gamer-Idols.

Während sich rund 70 Prozent aus Blevins' Einnahmen aus den entsprechenden Werbe-Erträgen und Abo-Einnahmen generieren, kommen 30 Prozent seiner Gewinne aus Sponsoring-Verträgen. So wirbt Ninja zum Beispiel für Red Bull, Samsung und Uber Eats. Obwohl Blevins und seine Frau bei klugem Kapital-Management für ihr ganzes Leben ausgesorgt haben dürften, könnte das vergangene das zugleich erfolgreichstes Jahr des Profi-Gamers bleiben: Blevins' märchenhafter Erfolg geht Hand in Hand mit dem aktuellen „Fornite“-Hype. Der kostenlose Titel hat bereits über 200 Millionen User angelockt und wächst stetig weiter.

Wie gut „Ninja“ in dem ist, was er tut, untermauern weitere Zahlen: Als erstem Spieler überhaupt gelangen ihm in Epics Battle-Royale-Shooter 5.000 Siege. Dazu nahm er bislang an mehr als 13.500 „Fortnite“-Matches teil und schickte dabei über 95.000 Konkurrenten ins virtuelle Jenseits. Seine Fähigkeiten vertieft er fortlaufend: Eigenen Angaben zufolge verbringt Ninja jeden Tag in etwa zwölf Stunden mit dem Streamen. Die Hälfte dieser Zeit fließt in „Fortnite“.