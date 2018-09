Profi-Qualitäten näherten sich zeitweilig die Clubmeisterschaften, die über drei Runden ausgetragen wurden. Mit einem Handicap (Hcp) von +0,4 klarer Favorit bei den Herren, ging Nils Brodersen am ersten Turniertag mit 71 Schlägen und damit mit einer 1 unter Par vom Platz. Nach einer 73er-Runde und insgesamt 144 Schlägen lag der 23-Jährige am zweiten Tag mit 12 Schlägen vor dem Zweitplatzieren, Philip-E. Pfeiffer (Start-Hcp 2,3). Dieser spielte über die Tage stetig besser: nach einer 77 am zweiten Tag eine 75 und am dritten eine 72. Brodersen benötigte an diesem Tag 78 Schläge und siegte schließlich mit nur zwei Schlägen (222 Schläge insgesamt) vor Pfeiffer (224), der sein Hcp auf 1,9 verbesserte.

Bei den Damen war die Ausgangssituation weniger eindeutig. Nach Handicap am stärksten trat Sylvia Pries (Hcp 9,6) an. Die erst 15-jährige Selina Daniel (Hcp 11,9) indes brachte sich mit 88 und 85 Schlägen mit insgesamt 8 Schlägen in Führung. Pries trat am dritten Tag aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Daniel siegte („Das beste vorgezogene Geburtstagsgeschenk“) trotz einer 95 am dritten Tag mit insgesamt 268 Schlägen und 13 Schlägen vor Kerstin Westphal (281).

Bei den Senior-Meisterschaften traten rund 75 Spieler an, allerdings nur 15 Damen. Nach der ersten Runde hatten die amtierende Meisterin Annett Kruitbosch (Hcp 9,6) und Konkurrentin Heide Osterheld (Hcp 22,9) jeweils 95 Schläge auf der Uhr. Den zweiten Tag entschied die Favoritin mit einer 89er-Runde für sich vor Petra Horstmann (insgesamt 194 Schläge). Bei den Herren lief Dr. Mathias Westphal zu großer Form auf. Mit einer 75er- und einer 82er-Runde siegte er bei zwei Schlägen Vorsprung vor dem Vorjahres-Meister Helmut Freese (insgesamt 159 Schläge).