April, findet die Veranstaltung wieder wie gewohnt statt: Im kleinen Kreis und entspannter Atmosphäre werden immer mittwochs in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr Grundkenntnisse am PC vertieft und spezielle Fragen beispielsweise zum Thema Anlegen von Ordnern, Bildbearbeitung, E-Mailen oder Skypen behandelt. Für einen Kostenbeitrag von drei Euro pro Vormittag stehen Kaffee und Kaltgetränke für die Gäste bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Computer-Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, mit dabei zu sein. Nähere Auskünfte dazu werden gerne unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74 erteilt.

Einen Tag später, am Donnerstag, 19. April, wird im Mehrgenerationenhaus (MGH), Bremer Straße 9, aufgrund des großen Interesses im März von 18.30 bis 20 Uhr der Vortrag „Die Patientenverfügung – aus pflegerischer Sicht“ wiederholt. Die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder hat das Recht, sein Leben individuell zu gestalten und eigene Entscheidungen zu treffen. Was geschieht jedoch, wenn man dazu einmal nicht mehr in der Lage ist? Mit diesem wichtigen Thema befasst sich der Vortrag. Die Referentin Sabrina Zühlsdorf arbeitet als Pflegedienst­leiterin, ist vertraut mit der Vielzahl möglicher Situationen, in die ein Mensch geraten kann, und weiß daher, wie schwierig es oft ist, eine Patientenverfügung treffend zu artikulieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Wie lernt man am besten Deutsch? Wenn es Spaß macht! Unter diesem Motto findet immer freitags von 14.30 bis 16 Uhr im MGH der offene Spieletreff für Kinder aus aller Welt statt. Bei Activity, Memory oder Labyrinth sollen Kinder ab sechs Jahren, egal aus welchem Herkunftsland, einander kennenlernen, Spaß haben und bei Bedarf Deutsch üben. Für Freitag, 20. April, um 14.30 Uhr hat Jana Sternagel, die Leiterin des Treffs, eine ganz besondere Aktion geplant: „Wir spielen gemeinsam das bekannte und beliebte Lotteriespiel Bingo. Dabei gibt es natürlich auch kleine Preise zu gewinnen.“ Das faszinierende Zahlenspiel macht nicht nur großen Spaß, sondern bringt gleichzeitig den Kindern auch die deutschen Zahlen näher.

Vogelhäuser im Werder-Design, T-Shirts, Schals und vieles mehr, was die Herzen der Fußball-Fans höher schlagen lässt: Zum dritten Mal findet der Werder-Flohmarkt für Werder-Fan-Artikel und für Artikel der Deutschen National-Elf im MGH statt. Am Sonntag, 22. April, können Interessierte von 8.30 bis 14 Uhr nach Herzenslust stöbern und Gleichgesinnte treffen. Standreservierungen können ab sofort unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74, der E-Mail-Adresse info@mehr-generationen-haus.de oder direkt im Büro des MGH angemeldet werden. Der Standplatz kostet je Meter 2,50 Euro. Die Einnahmen aus der Standvermietung kommen den diversen sozialen Projekten des Hauses zugute.