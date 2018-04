Geht es nach einer Petition von "Star Wars"-Fans, soll Meryl Streep in "Episode IX" die Rolle der Leia übernehmen. (Tristan Fewings/Tristan Fewings/Getty Images)

Noch ist das Schicksal von Prinzessin Leia in der aktuellen „Star Wars“-Trilogie ungewiss. Bislang stand allerdings fest, dass die beliebte Figur nach dem Tod von Darstellerin Carrie Fisher nicht mehr in der Weltraum-Oper auftauchen soll. Die Fans sehen das allerdings anders: Sie wünschen sich auch in Episode IX eine Leia - und wissen auch genau, wer Fisher ersetzen soll. Ein Hologramm, wie in „Rogue One“, ist definitiv nicht die erste Wahl der Anhängerschaft.

Meryl Streep ist einer Petition von „Star Wars“-Fans zufolge die „ideale Kandidatin“ für die Rolle. Die 68-jährige Oscarpreisträgerin sei „immer schon als die größte lebenden Schauspielerin“ angesehen worden, schreiben die Initiatoren, die 10.000 Unterstützerstimmen erreichen wollen. Zur Wunschbesetzung für den neunten Teil der Saga mache sie „neben ihren gefeierten schauspielerischen Leistungen“ auch ihre „enge Beziehung zu Carrie Fisher“.

Wieder einmal in Hochform zeigte sich Meryl Streep zuletzt in "Die Verlegerin". (2018 Universal Pictures)

Das selbstgesetzte Unterzeichner-Ziel hat die Petition fast erreicht; eine Umsetzung dürfte jedoch schwierig werden: Disney hatte den Erben von Carrie Fisher versichert, die Rolle der Leia nicht neu zu besetzen. Das Drehbuch zum Film, der ursprünglich einen wichtigen Part für sie vorsah, musste aus diesem Grund geändert werden.