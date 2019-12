Sie stammt aus der Schwarzwaldregion, und auch wenn der genaue Ursprung umstritten ist, soll Kurfürst August aus Sachsen bereits 1629 eine besessen haben. Der Uhrmacher Franz Ketterer aus Schönwald war einer der ersten, die den bekannten Uhrentyp ab Mitte des 18. Jahrhunderts regelmäßig fertigten.

Traditionelle Kuckucksuhren kommen etwa in dunklem Holz, mit Schnitzereien und römischen Ziffern daher. Verband man sie früher eher mit Wohnzimmern im Gelsenkirchener-Barock-Stil, findet heute manch junger Mensch die Uhren kultig und hängt sie bewusst in sein mit modernen Möbeln eingerichtetes Wohnzimmer. Längst sind sie aber auch in einer innovativen Variante erhältlich, etwa im farbenfrohen Vogelhäuschenlook sowie als bunt gestreifter oder minimalistisch-

schwarzer Kasten, in dem das Federvieh in einem kleinen Loch zu Hause ist. Auch ornamentale Scherenschnittmodelle und bewusst kitschig-quietschgelbe sind auf dem Markt.

Wer eine gebrauchte Kuckucksuhr kaufen möchte, sollte berücksichtigen, dass im Reparaturfall nicht zwingend ein geeigneter Ansprechpartner in direkter Nähe verfügbar ist. So weist der Verein Die Schwarzwalduhr auf seiner Internetseite darauf hin, dass ein reguläres Uhrengeschäft im Fall der Fälle meist nicht weiterhelfen könne, sondern ein spezialisierter Betrieb die Aufgabe übernehmen müsse.