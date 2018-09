Neun Damen vom Spinnkreis Schwanewede haben am Niedersächsischen Spinntreffen auf dem historischen Moorhof Augustendorf teilgenommen. Das Spinntreffen stand unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil. Es waren etwa 160 Teilnehmerinnen und sehr viele Besucher dort. Das alte Handwerk wurde vorgeführt, viele Gruppen treffen sich jedes Jahr an einem anderen Ort in Niedersachsen. Der Spinnkreis Schwanewede trifft sich regelmäßig 14-tägig im Küsterhaus in Schwanewede.