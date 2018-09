Bild 05.jpg

Ein weiteres Engagement von Grimm, zusammen mit dem Vorstand vom VSK, ist die Unterstützung von Jugendfußball in Benin, Westafrika. Kontakt hat Grimm seit mehreren Jahren zu Katrin Meyer und ihrem afrikanischen Lebenspartner Nanzif Koffi. Er wird in seiner Heimat Kabongo genannt und ist als ehemaliger Kapitän der beninischen Fußballnationalmannschaft dort ein großer Fußballstar. Seit mehr als zehn Jahren lebt er nun mit seiner Partnerin Katrin Meyer in Bremen. Gemeinsam haben sie eine Fußballakademie in Parakou, der zweitgrößten Stadt in Benin, gegründet und aufgebaut.

Junge Fußballer in Benin mit Nanzif Koffi (Mitte).

Koffi berichtet: „Im Jahre 2015 wurde die „Academy Kabongo Sports de Parakou“ gegründet und 2017 offiziell als Nichtregierungsorganisation (NRO) anerkannt. Die Teilnahme an der Akademie ist kostenlos. Das ist uns ganz wichtig.“ Der Beginn ist Fußball für Jungs im Alter von acht bis 15 Jahren. „Sobald als möglich soll ein Angebot für Mädchen folgen“, ergänzt seine Partnerin Meyer. Das Training ist sehr attraktiv und wird gut angenommen: Kompetentes Trainerteam, modernes Trainingsmaterial und einheitliche Trainingskleidung. Stolz erzählt er: „Über 40 Jungs sind aktuell in der Akademie gemeldet.“ Das Training findet während der Schulzeit zweimal wöchentlich statt, in den Ferien bis zu vier mal.

„Neben der Schule haben junge Menschen in Benin keinen Raum und wenig Möglichkeiten, sich unter Gleichaltrigen zu treffen, Sport zu treiben und informelle Bildung zu erhalten. Viele helfen ihren Familien bei der täglichen Arbeit. Ein hoher Anteil geht gar nicht zur Schule – trotz Schulpflicht bis zum Alter von elf Jahren. Fast 60 Prozent der Erwachsenen können weder lesen noch schreiben“, betont Meyer. Viele junge Menschen in Entwicklungsländern denken darüber nach, das eigene Land zu verlassen. In Benin leben rund ein Drittel der Menschen in extremer Armut. Die Spirale aus Armut und mangelnden Perspektiven – gerade unter der jungen Bevölkerung – lässt diese Gedanken entstehen.

Große Freude über die bereits dritte Trikotspende des VSK: Nanzif Koffi, Jürgen Grimm, Rachad Koffi (von links).

Die Spenden vom VSK Osterholz-Scharmbeck sind sehr willkommen und wichtig. Grimm betont noch einmal wie nachhaltig das Spenden alter Trikots ist. „Hier liegen so viele Trikotsätze ungenutzt in den Vereinen. Das Beispiel von Amazon, die Retouren vernichtet und nicht spendet, hat mich sehr verärgert. Auch alte Trikots sind noch viele Jahre gut tragbar und hier haben sie eine sinnvolle Nutzung.“

Die Übergabe der bereits dritten Trikotspende hatte noch einen privaten Höhepunkt. Grimm lernte Rachad Koffi kennen. Seit 2017 lebt Koffis Sohn Rachad in Bremen. Er ist in Parakou aufgewachsen und hat sich hier in Bremen sehr schnell integriert, betont sein Vater. „Rachad ist jetzt 15 und spielt beim ATSV Sebaldsbrück als Abwehrspieler in der U16. Nach dem Schulabschluss möchte er eine Ausbildung beginnen. Rachad sieht seine Chancen und will sie nutzen – im Fußball und über Bildung“ erklärt Meyer.

Das Aufwärmen und Posieren im VSK-Dress macht den Mitgliedern der Mannschaft gleich noch mal viel mehr Spaß.

Jürgen Grimm will auch weiterhin Sachspenden für die Akademie sammeln. Für ihn ist es eine Partnerschaft mit der Akademie in Benin, die er auch gerne weiter ausbauen möchte. Auch andere Sachspenden rund um den Sport sind willkommen. Wer interessiert ist oder wissen möchte, wie man spenden kann, wendet sich an Jürgen Grimm per Email unter juegri@t-online.de oder telefonisch unter 01 52 / 53 48 24 50 oder direkt an Katrin Meyer unter katrin.meyer67@gmx.de oder 01 51 / 11 03 72 68.