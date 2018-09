Jeden Montag beispielsweise treffen sich interessierte Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren und toben sich von 15 bis 16.15 Uhr auf den Bewegungslandschaften in der Halle der Grundschule Schönebeck in der Herbartstraße aus. Von 16.15 bis 17.45 Uhr haben danach Grundschüler und Grundschülerinnen von sechs bis acht Jahren die Chance, sich dort sportlich auszuprobieren und Neues zu entdecken. Auch speziell für Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren gibt es jeden Dienstag dort die Chance, sich von 17 bis 19 Uhr bei einem vielseitigen Sportangebot auszupowern.

Doch nicht nur die Jüngeren haben die Chance, den Spaß an der Bewegung für sich zu entdecken und auszuleben. In der Trampolingruppe für Jugendliche und junge Erwachsene ab zwölf Jahren in der Sporthalle der Oberschule Lerchenstraße sind noch ein paar Plätze frei. Auf kleinen und großen Trampolinen werden dort verschiedene Sprünge geübt. Jeden Donnerstag von 19.30 bis 21 Uhr können Interessierte vorbeischauen.

Die Badmintongruppe des Vereins kann ebenfalls jeden Donnerstag in derselben Halle von 18 bis 22 Uhr Plätze für Jugendliche ab zehn Jahre und Erwachsene jeden Alters anbieten. Interessierte Mädchen, Jungen und junge Erwachsene sind herzlich willkommen und können auch gern zu einer Schnupperstunde vorbeischauen.

Weitere Auskünfte erteilt Edmund Gliedt unter den Telefonnummern 04 21 / 65 53 67 und 01 62 / 897 39 15 sowie per E-Mail an info@mtv-eiche-schoenebeck-bremen.de.