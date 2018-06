Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr in den Räumlichkeiten des SV Lilienthal-Falkenberg, Zum Schoofmoor 19, in Lilienthal statt und präsentiert gesundheitsorientierte Sportangebote. Es steht das Bewegen in der Natur im Vordergrund. Arne Göring von der Universität Göttingen referiert zum Thema „Auf dem Weg ins Glück: Gesundheitspotenziale sportlicher Aktivität in der Natur“. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einem attraktiven Sport- und Bewegungsangebot in der Natur teilzunehmen.

Fünf Workshops werden angeboten. Der „Alltags-Fitness-Test“ ist ein Test, um die aktuelle Fitness von Menschen ab 60 Jahren darzustellen, wobei das individuelle Fitnessniveau mittels sechs Übungen ermittelt wird. Im Workshop „Brainwalking“ werden Sinneswahrnehmung, Konzentration und Aufmerksamkeit mit leichter Bewegung und Eindrücken der Natur verknüpft. Die Übungen erhalten die Gesundheit, beugen Krankheiten vor und bewahren die Belastbarkeit des Körpers bis ins hohe Alter. Bei „Outdoor-Fitness mit Rucksack“ werden verschiedene Trainingsgeräte getestet, die sich im Rucksack befinden. Im Workshop „Rücken Qi Gong“werden die traditionellen fernöstlichen Bewegungsabläufe mit aktuellen Forschungsergebnissen zum Rückentraining verknüpft. Im Workshop „Line Dance“ werden alle Elemente der Fitness, Kraft, Beweglichkeit, Kondition und Koordination trainiert. Line Dance hält den Körper fit, ist ein sehr gutes Gedächtnistraining und macht viel Spaß und gute Laune. Die Teilnahmekosten für diese Tagesveranstaltung betragen zehn Euro und schließen einen Mittagsimbiss und Getränke ein.

Nähere Informationen zu dem Aktionstag gibt es bei Anne Surborg vom Kreissportbund Osterholz unter der Telefonnummer 0 47 91 / 50 45 oder unter der E-Mail-Adresse anne.surborg@ksb-osterholz.de. Dort können auch Anmeldungen zu der Veranstaltung vorgenommen werden.