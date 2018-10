Fußball spielen Schüler anderer Schulen treffen sowie Berufe kennenlernen waren die Ziele des Cups in Oldenburg. Auch die Realschule Achim war mit ihrem Sportlehrer Bertram vor Ort. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in Oldenburg (LBZH). In jeder Mannschaft spielten zur selben Zeit immer fünf Schüler mit oder ohne Migrationshintergrund. Dabei musste mindestens ein Mädchen auf dem Platz stehen.

Einige Schulen standen mit bis zu drei Mädchen auf dem Platz und spielten die Gegner schwindelig. Die Realschüler aus Achim standen zuerst auf dem Platz und spielten bis zum Mittagessen diverse Spiele in der schuleigenen Sporthalle. Nach dem Essen konnten sich die Schüler zwischen verschiedenen Berufsberatungen entscheiden und wurden dabei von ihrer Wirtschaftslehrerin Dietzel begleitet. Zum Schluss folgte das Endspiel zwischen den Gruppenbesten. Alle Zuschauer sahen ein spannendes Endspiel, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Als Sieger gingen die Schüler der IGS Helene-Lange-Schule vom Platz. Die Realschule Achim errang den sechsten Platz von elf Plätzen.