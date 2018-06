Lemwerder

Sportabzeichen beim Lemwerder TV

Lemwerder. Auch in diesem Jahr bietet der Lemwerder Turnverein in den Monaten Juni und Juli jeweils freitags von 18 bis 19 Uhr Sportabzeichentraining und Sportabzeichenabnahme an. Treffpunkt ist auf dem Sportplatz im SFZ Lemwerder.