Neben der Besichtigung der Anlage stand der Ablauf der Veranstaltung auf der Tagesordnung.

Am Kreis-Kinder-Sportfest, das am Sonnabend, 1. September, von 13 bis 18 Uhr stattfindet, können Jungen und Mädchen aus den über 280 Mitgliedsvereinen des Kreissportbundes teilnehmen, die in den Jahren 2005 bis 2012 geboren sind.

Dabei kann sich der Sportnachwuchs in turnerischen Wettkämpfen, Kegel- und Wahlwettkämpfen, Sportschießen, Leichtathletischen Wettkämpfen, Tennis-Kreis-Jüngstenturnier, Schach, Schwimm- und Tischtenniswettkämpfen sowie im Badminton messen. Die Sportarten Turnen, Tischtennis, Kegeln, Tennis, Badminton und Schwimmen finden nicht in Bevern, sondern in Bremervörde statt.

Jüngere Geschwisterkinder können am Veranstaltungstag beim TSV Bevern das Mini-Sportabzeichen „Hoppel und Bürste“ ablegen. Ab 14 Uhr kann man dann noch bei der Sportjugend des Kreissportbundes in die Sportart Bubble-Football hineinschnuppern. Zum Abschluss der Veranstaltung finden dann noch die „Lustigen Staffeln“ statt.

Damit das Kreis-Kinder-Sportfest wieder ein voller Erfolg wird, sollten sich so viele Mitgliedsvereine wie möglich anmelden. Da für einige Sportarten gesonderte Anmeldetermine gelten, sollten interessierte Vereine sich die Ausschreibungsunterlagen des Kreissportbundes genau durchlesen.