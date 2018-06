Wie in den vergangenen Jahren sind die Pforten am Vereinsgelände in der Norderländer Straße 75 in Bremen-Huchting für alle interessierten Naturliebhaber von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Geboten wird ein umfangreiches Programm mit vielen Informationen und Aktivitäten rund um das Angeln und alles, was dazu gehört. Es gibt die Möglichkeit, mit Vereinsmitgliedern zu fachsimpeln, wobei Fragen rund um das Angeln, den Naturschutz oder gesetzliche Bestimmungen beantwortet werden. Die Jugendgruppe des Vereins stellt sich mit einem eigenen Informationsstand vor und berichtet über die vielen gemeinsamen Jugendveranstaltungen.

Am großen, vereinseigenen Räucherofen werden Tricks und Kniffe rund um das Räuchern gezeigt. Frisch geräucherte Forellen können gegen ein Entgelt für die Jugendarbeit des Vereins mitgenommen werden.

Auf dem Wiesengelände des Vereins können die Besucher aktiv Angelsport betreiben. Ein Highlight für Kinder ist die Möglichkeit, mit Mama oder Papa auf der Ochtum im technisch hochwertig ausgerüsteten Kajak auf der Ochtum zu paddeln. Außerdem wird eine riesige Hüpfburg aufgebaut. Mit Bratwurst, Pommes, Kuchen sowie warmen und kalten Getränken wird außerdem für das leibliche Wohl gesorgt.