Traditionell begann um 11 Uhr der Wettkampf um die Gilde-Pokale und den Rathaus-Pokal unter der Leitung des Sportleiters und Gilde-Königs Joachim Runge auf der vollelektronischen KK-Sportanlage.

Pünktlich um 12 Uhr wurde im Vorfeld zu den Pokal-Verleihungen an die monatsbesten Schützen vom Gilde-Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst eine ganz besondere Ehrung für Irmgard Rabe vorgenommen: Für ihr soziales Engagement in der Gilde und darüber hinaus in den vergangenen Jahren erhielt Irmgard Rabe aus den Händen des Vorsitzenden eine wertvolle namensbezogene Gilde-Uhr überreicht. Die anwesenden Gilde-Mitglieder quittierten die Überreichung mit großem Applaus.

Im Anschluss daran nahm Sportleiter Joachim Runge die Ehrung der Monatsbesten vor. Gilde-Schießen Damen 1: 1. Karola Juncu, 2. Michaela Pieper, 3. Astrid Eilers. Damen 2: 1. Rita Brüggemann, 2. Gaby Waage-Runge. Gilde-Schießen Schützen 1: 1. Petru Juncu, 2. Robin Rückert, 3. Sascha Wessel. Schützen 2: 1. Joachim Runge, 2. Horst-Dieter Jobst, 3. Heinrich Garbers. Rathaus-Pokal: 1. Horst-Dieter Jobst, 2. Hermann Schorling, 3. Irmgard Rabe.

Gegen 13 Uhr wurden die Mitglieder von einem Gourmet-Essen aus der „Bassumer Ess-Bar“ überrascht – mit frischen Erdbeeren als Dessert. Der nächste Event-Termin ist am Sonntag, 6. Mai, der Gilde-Treff mit anschließendem Spargel-Essen auf dem Spargelhof Thiermann in Kirchdorf-Scharringhausen. Hierzu haben sich bereits über 50 Gilde-Mitglieder angemeldet. Am Sonnabend, 9. Juni, um 14.30 Uhr ist dann das nächste Highlight mit der Königs-Scheiben-Aufhängung und einem Umzug durch die Stadt geplant.

Ab 1. Juli ist für die Sportgilde Bassum Sommerpause. Am Sonntag, 12. August, findet dann ab 11 Uhr die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Sportgilde in der Gilde-Festhalle statt. Dann spielt der Musikzug „Die Klosterbachtaler“. Der Veranstaltungsreigen wird mit einem Brunch-Essen eröffnet. Hierzu werden neben den Gilde-Mitgliedern auch die befreundeten Schützenverein und die Mitarbeiter der Bassumer Tafel eingeladen.