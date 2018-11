Seit 35 Jahren besteht die Gruppe „Sie und Er – Sport, Spiel und Spaß im SC Weyhe“. Bei den dienstäglichen Trainingsabenden ist dank Monikas Übungen, immer was los. Konditionstraining und Rückengymnastik halten die Teilnehmer fit, und beim Volleyball machen alle gerne mit. Grund zum Feiern finden die Teilnehmer immer. Schnell haben sich Nebenaktivitäten fest etabliert, wie Fasching feiern, die Radtour am 1. Mai, Grillparty und die jährliche Wochenendtour.

Bei allen Veranstaltungen kommt der sportliche Aspekt nie zu kurz. Im Laufe der Zeit haben sich viele Personen der Gruppe angeschlossen. Einige Teilnehmer sind seit der ersten Stunde dabei. Das vielfältige Angebot von Sport, Spiel, Spaß hat sich bewährt. Durch Übungsleiterin Monika Boeck sind über Jahrzehnte viele neue sportliche Trends in die Sportstunden eingeflossen und haben für Abwechslung gesorgt. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war eine mehrtägige Reise nach Würzburg. Inzwischen geht es wieder in der Turnhalle an der Hombachstraße dienstags ab 19 Uhr mit Sport, Spiel, Spaß weiter.