Insbesondere wenn sich bei den Müttern Probleme wie etwa Inkontinenz, Organsenkungen, Rückenschmerzen, Rektusdiastasen einstellen. „Das Problem ist, dass der Beckenboden im Körperinneren liegt und somit schwer zu überprüfen ist, ob die Frauen ihn richtig aktivieren können, bzw. ob es eventuell durch die Geburt bedingte Probleme wie etwa Vernarbungen in der Beckenbodenmuskulatur gibt", so die Physiotherapeutin und Beckenbodenexpertin Nieland. Hier setzt die Beckenbodentherapie an: Sabrina Nieland kann den Beckenboden mit ihren Händen und mithilfe eines Ultraschallgerätes untersuchen und so den Frauen dabei helfen, die Muskulatur besser wahrzunehmen und anzusteuern. Für die Trainerin Katy Nikolai-Wilcke hat das den großen Vorteil, dass sie nach der Untersuchung individueller auf die Frauen eingehen und mit ihnen trainieren kann.

Der erste Beckenbodencheck war ein voller Erfolg. Alle Frauen waren erstaunt über das Ergebnis und begeistert von der Möglichkeit, auf diesem Weg die Wahrnehmung ihres Beckenbodens zu verbessern. Die Nachfrage nach dem ersten Check-up-Tag im September war so groß, dass die beiden Fachfrauen langfristig vorhaben, miteinander zu kooperieren. Somit erhalten auch weitere Mütter die Gelegenheit, von dieser Untersuchungsmethode zu profitieren und somit ihr Training gesundheitsförderlicher und effektiver zu gestalten, so ganz nach dem Motto „Gib Inkontinenz, Rückenschmerzen oder Senkungen keine Chance!“.

Weitere Informationen zum sogenannten Mama-Work-out-Training gibt es auf der Seite www.tsv-daverden.de oder unter 01 51 / 46 47 01 31.