Tahani hat Spaß beim Parkour.

Sofort sieht man einige der vertretenen Sportarten und ein paar Menschen, die schon die Skater bewundern, die sich gerade warm machen. Auch die Besucher müssen sich erst einmal „warm machen“ und schauen, was es alles so gibt, und wo sie es finden.

Zum achten Mal findet die Sportmesse in Bremen statt. Den Besuchern bietet sie Vorführungen, Workshops und Wettbewerbe rund um BMX, Skateboarding, Hip Hop,

Slacklining, Stand-Up-Paddling, Parkour, Scooter und Calisthenics (ein Sport, der nur mit dem eigenen Körpergewicht betrieben wird). Dazu gibt es Kleidung und Produkte rund um die Trendsportarten.

Darko auf dem BMX-Rad.

Langsam wird es voller in den Hallen 6 und 7, und die ersten Wettbewerbe starten. Viele der Besucher sind mit ihrer Familie gekommen. Lenia Bailote (38) findet es toll, dass ihre beiden Söhne alle möglichen Sportarten ausprobieren können. Zum vierten Mal besuchen sie die Passion. Diesmal habe sie Skater-Rucksäcke für die Jungs gekauft. Noch besser fände sie es, wenn wirklich alle Sportgeräte auf der Messe umsonst ausprobiert werden dürften.

Auch der zehnjährige Luan Fanslau ist mit seiner Mutter und einem Freund da. Er will vor allem skaten und Spaß haben. Es ist nicht sein erster Besuch der Passion und wird sicher nicht sein letzter bleiben. Ganz viele Besucher sind schon vorher öfter auf der Messe gewesen und sagen, dass sie immer wieder gerne herkommen. So ist es auch bei den Menschen, die auf der Messe etwas ausstellen oder vorführen.

Schon zum dritten Mal zeigt Christine Chau (27) den Besuchern die Slackline und führt ihnen die Sportart vor, die sie selbst vor fünf Jahren beim Uni-Sport kennenlernte. Dabei gefällt ihr die Gemeinschaft mit den anderen Sportlern. „An der Passion gefällt mir, dass viele junge Leute herkommen und alles ausprobiert werden kann.“ Sie fände es klasse, wenn auch ein paar neue, unbekanntere Sportarten eingeführt werden würden. Ihr Kollege Tim Hirtle (29) findet, dass die Passion mehr Angebote nach draußen verlagern könnte.

In Halle 6 ist Kevin Nikulski (22) unterwegs. Als BMX-Profi findet er es gut, dass er sich auf der Messe mit anderen austauschen kann. Deshalb kommt er wohl schon zum vierten Mal extra aus Berlin angereist, um teilzunehmen.

Plötzlich wird es laut. Der BMX-Contest beginnt, die Profis treten gegeneinander an. Viele Menschen gehen schnell in die Halle, damit sie auf der Tribüne einen Platz bekommen. Später, beim Tourstop der Deutschen Skateboardmeisterschaft, ist es genauso. Die beiden großen Sportarten der Passion, BMX und Skateboarding, sind wegen der Wettbewerbe für viele Sportler unter den Besuchern noch immer die interessantesten. Dementsprechend nehmen die Rampen und Bahnen dafür am meisten Platz in den Hallen ein. Für die Scooter-Fahrer wurde in den Augen von Jack

Kesselring (23) im Vergleich dazu zu wenig in die Rampen investiert.

Aussteller und Besucher scheinen zufrieden mit der Organisation der Passion zu sein und möchten wiederkommen, wenn im nächsten Jahr zum neunten Mal die türkisfarbenen Schilder in Richtung Messegelände auf der Bürgerweide zeigen.