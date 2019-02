Der zweite Vorsitzende Carsten Buggeln (hintere Reihe von links), Ralph Fincke, Friedrich Dietrich, Jan-Hinnerk Arfmann-Knübel, Ursula Bruns, der erste Vorsitzender Uwe Hotes, Ute Bolte (vordere Reihe), Roswitha Buggeln, Anna-Luise Patzewitz und Harald Kammer freuten sich über das positive Fazit ihres Vereins.

Die Mitgliederanzahl ist zudem leicht gestiegen, aktuell gehören 440 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren dem Verein an.

Solide Nachrichten vermeldete auch Kassenwart Claus Campe. Im Haushaltsjahr 2018 konnte der Neubau der Flutlichtanlage kassenmäßig abgeschlossen werden. Trotz der nicht unerheblichen Investition steht der Verein dank Zuschüssen und Spenden finanziell stabil da. Für 2019 wird, unter Berücksichtigung weiterer Sanierungsmaßnahmen und Tilgungsverpflichtungen, ein ausgeglichenes Haushaltsjahr erwartet.

Sportlich gab es ebenfalls Erfreuliches zu berichten. Die erste Herren verpasste bei der eigenen Sportwoche die Titelverteidigung nur knapp und unterlag im Finale dem FC Hansa Schwanewede. In der Kreisliga Osterholz steht die Mannschaft zurzeit auf Platz zwei. Die zweite Herren belegt in der zweiten Kreisklasse ebenfalls Platz zwei, einen Aufstiegsplatz. Die Jugendarbeit gestaltet sich in der JSG Meyenburg/Aschwarden erfolgreich, so feierte beispielsweise die U 17 im Herbst den Kreisligatitel.

Neben einigen Wiederwahlen, wie die des ersten Vorsitzenden Uwe Hotes und des Kassenwarts Claus Campe, gibt es auch einige neue Gesichter im Vorstand und erweiterten Vorstand: Nach langjähriger Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand trat Astrid Heißenbüttel als stellvertretende Schriftführerin zurück. Steffen Dietrich wurde einstimmig als Nachfolger gewählt. Bereits im zurückliegenden Jahr hörte Karin Hogrefe nach vielen erfolgreichen Jahren als Jugendwartin auf. Als Nachfolgerin wurde Natascha Meints einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde das neu geschaffene Amt des Medienwarts mit Malte Stegmann besetzt.

Die Aschwardener Sportwoche findet in diesem Jahr vom 19. bis 26. Juli statt. Die Rot-Weiße-Nacht ist für den 26. Oktober geplant. Die nächste Mitgliederversmmlung ist für den 10. Januar 2020 angedacht.

Während der Jahreshauptversammlung ehrte das Vorstands-Team mehrere Mitglieder: Emma Werner und Jörg Peters-Steinkuhl wurden für jeweils 25-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Jeweils 40 Jahre im Vereins sind Ralf Fincke, Roswitha Buggeln, Renate Gollenstede, Harald Kammer, Ute Bolte und Ursula Bruns. Für 50 Jahre im SV Aschwarden wurden Friedrich Dietrich und Anna-Luise Patzewitz mit Urkunden und Präsenten gewürdigt. Mit Jan-Hinnerk Arfmann-Knübel, seit 1963 im Verein, wurde außerdem ein neues Ehrenmitglied benannt.