Am Dienstag, 19. Juni, steht für alle Interessierten Swin-Golf auf der Tagesordnung. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf der Anlage in Dötlingen, Stedinger Straße 64.

Beim Swin-Golf handelt es sich um einen einstiegsfreundlichen Freiluftsport mit einem vereinfachten Regelwerk und geringen Ausstattungsanforderungen. Gespielt wird – ähnlich wie beim Minigolf – auf gemähten Spielbahnen unter freiem Himmel. Ziel des Spiels ist es, die Hartschaumbälle mit möglichst wenigen Schlägen in die markierten Löcher zu befördern. „Wir werden eine kurze Einweisung bekommen und anschließend auf neun Bahnen spielen“, kündigt ISU-Organisationsleiterin Martina Strauch an. Sie selbst hat Swin-Golf schon ausprobiert und festgestellt: „Es macht richtig Spaß.“

Nachdem die ISU im vergangenen Jahr Eisstockschießen zum Schnuppern angeboten hatte, steht nun also Swin-Golf an. „Unsere Idee ist es, den Mitgliedern künftig ein Mal im Jahr eine lockere Veranstaltung im kleineren Kreis anzubieten“, sagt Strauch.

Da Sport bekanntlich hungrig macht, ist im Anschluss an das Swin-Golf ein Abendessen auf Gut Altona, Wildeshauser Straße 34 in Dötlingen, geplant. „Wir werden mit Privatautos fahren“, kündigt die Organisationsleiterin an. In den kommenden Tagen erhalten die ISU-Mitglieder eine offizielle Einladung mit allen erforderlichen Informationen.

Für weitere Auskünfte steht Henning Sittauer unter Telefon 0421/ 5 65 54 21 zur Verfügung. Wer Lust auf den Auslfug bekommen hat, kann sich auch per E-Mail an info@isu-stuhr.de anmelden.