Das Coupé-SUV Eclipse Cross zählt zu den aktuellen Aushängeschildern des Autohauses Pleus. (Femke Liebich)

Noch bis Ende Juni können sich die Kunden über eine Auswahl an Sonderausführungen der gängigen Mitsubishi-Modelle zu attraktiven Angebotspreisen freuen.

„Bei uns geht es derzeit sportlich zu“, sagt Andreas Pleus, der das 1969 gegründete Autohaus von seinem Vater Wilfried übernommen hat und in der zweiten Generation führt. Unterstützt wird er dabei von zehn Mitarbeitern und zwei Auszubildenden im Verkauf, Service sowie in der zugehörigen Werkstatt. „Zu den sportlichen Sondereditionen zählt unter anderem unser aktuelles Aushängeschild, das Coupé-SUV ­Eclipse Cross, das erst Anfang des ­Jahres seine Markteinführung hatte“, erläutert der Geschäftsführer.

koll isu pleus (Femke Liebich)

Laut seiner Aussage punktet das sportliche Mitsubishi-Modell mit einem kraftvollen Mix aus dynamischem Coupé und einem komfortablen SUV. „Je nach Variante verfügt der neue Eclipse Cross auch über eine Vielzahl smarter Technologien wie Head-up-Display, Spurhalteassistent, Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent, Einparkhilfe sowie Infotainmentsystem mit Smart­phone­­anbindung und Touchpadsteuerung.“

Zu den weiteren Editionsmodellen gehören der Space Star mit einer optionalen Mehrausstattung im Cross-Paket sowie der ASX und der Outlander mit jeweils ergänzenden und exklusiven Black-Paketen. „Wer sich für die sportlichen Ausführungen dieser Mitsubishi-Fahrzeuge interessiert, sollte nicht lange zögern, denn der angebotene Aktionsrabatt lohnt sich“, sagt der Automobilfachmann.

Andreas Pleus leitet den Betrieb in der zweiten Generation. (Autohaus Pleus)

Weiter ausgebaut

Das Autohaus Pleus punktet allerdings nicht nur mit einem umfangreichen Fuhrpark, den aktuellen Fahrzeugmodellen sowie zusätzlichen Gebrauchtwagen. „Serviceleistungen werden bei uns großgeschrieben“, erläutert Pleus. Seit dem 1. März wurde dieser Bereich sogar weiter ausgebaut, denn das Autohaus ist seitdem offizieller „Euro ­Repar Car Service“-Partner. Demnach bietet das kompetente Fachpersonal nun Reparatur- und Wartungsarbeiten für alle Marken- und Fahrzeugmodelle an.„Aktuell haben wir Hochkonjunktur im Bereich Reifenwechsel“, sagt der Geschäftsführer. Neben dem Auf- und Abziehen von ­Sommer- beziehungsweise Winterreifen bietet das Autohaus zudem die Einlagerung der Pneus an.

Zum weiteren Leistungsangebot zählt der Sofortservice. Dieser beinhaltet kleinere Reparaturen am Auspuff, an den Bremsen und der Lichtanlage sowie Ölwechsel. Diese Dienstleistungen werden vom Autohaus Pleus meist sofort vor Ort und ohne Termin ausgeführt. Des Weiteren bietet das Unternehmen einen Klimaanlagencheck an, bei dem die optimale Kühlung sowie die Gewährleistung von hygienischen Standards überprüft werden. „Durch dieses Serviceangebot können Folgeschäden und hohe Reparaturkosten vermieden werden“, erläutert Pleus.

In der firmeneigenen Werkstatt werden außerdem Wartungen, Inspektionen, Hauptuntersuchungen, Unfallreparaturen, Instandsetzungen von Glasschäden sowie saisonale Checks vorgenommen. „Wir verfügen zudem über ein umfangreiches Ersatzteillager, sodass unsere Kunden nicht lange warten müssen, bis sie ihr repariertes Fahrzeug zurückbekommen“, sagt er. Sollte es doch einmal länger dauern, bietet das Autohaus Pleus entsprechende Ersatzwagen an.

Das Autohaus Pleus, An der Schmiede 1–2 in Stuhr, ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der Kundendienst ist von montags bis freitags von 7.30 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04221 / 37 17 und im Internet unter www.autohaus-pleus.de