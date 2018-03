Edwin Zech ist der Vorsitzende des Vereins, der vor 120 Jahren gegründet wurde. (FR)

Wie leicht oder schwer, davon kann Edwin Zech berichten, 64 Jahre alt, seit 1991 Vorsitzender des 1898 gegründeten Radfahrer-Vereins „Fahr wohl“ in Achim und bereits seit 51 Jahren im Verein aktiv.

Inzwischen arbeite er auch seit 44 Jahren als Trainer, zunächst mit einer B-, dann auch mit einer A-Lizenz. „Die größten Erfolge waren 1999 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im 4er-Kunstradsport der Schüler und 2016 die Bronzemedaille im 1er-Kunstradsport der Schüler bei der Deutschen Meisterschaft“, blickt Zech gerne zurück.

Bei den Kunstradfahrern des RV Fahr-Wohl Achim, hier Linus Boldt, kommt es aufs Gleichgewichtsgefühl an. (FR)

Er selbst habe anfangs zehn Jahre lang die Sportart Radball ausgeübt, nachdem er sich zunächst dem sogenannten Reigenfahren gewidmet hatte (heutige Bezeichnung 4er- oder 6er-Kunstradsport). Gespielt werde Radball in der Regel zwei gegen zwei. „Ziel ist es, möglichst viele Bälle im Tor der gegnerischen Mannschaft zu versenken.“ Und diese Tore dürften eben nur mit dem Rad, nicht aber mit dem Fuß oder der Hand erzielt werden. Im Erwachsenenbereich (mit der Sportart beginnen kann man im Verein ab zehn Jahren) dauert eine Halbzeit sieben Minuten, die Spielfläche beträgt 14 mal elf Meter.

Nun dürfe man sich, und das gelte für quasi alle Varianten des im Verein betriebenen Radsports, keine „normalen“ Räder vorstellen, mit der Radball gespielt werde, „es handelt sich um einzeln von Hand gefertigte Räder“, die beim Radball auch Radballmaschinen genannt würden. Ein eigenes Rad habe, auch wegen des Preises (immerhin zwischen 1800 und 2300 Euro) kaum jemand, der Verein stelle seinen Mitgliedern sämtliche Räder zur Verfügung, wie Zech erklärt.

Im Training gehe es primär darum, das Schießen mit dem Rad zu erlernen, am wichtigsten dabei: „die Beherrschung des Rades an sich“. Außerdem würden Spielzüge geübt und es müsse regelmäßig ein Konditions- und Krafttraining absolviert werden, da diese Sportart nicht nur sehr schnell, sondern für die Spieler auch sehr anstrengend sei.

Im Unterschied dazu gehe es im Training der Kunstradsportler in erster Linie um das Erlernen von Übungen und bestimmten Figuren, die dann entweder einzeln, zu zweit, zu viert oder sogar zu sechst vorgeführt würden. „Kunstradfahren ist eine Ästhetiksportart, bei der die Rad- und Körperbeherrschung im Vordergrund steht“, sagt Zech. Ein Fahrprogramm im Wettkampf dauere im Jugendbereich fünf Minuten und dürfe maximal 30 Übungen (von insgesamt etwa 280 in einem speziellen Katalog geführten) beinhalten, deren Reihenfolge, wie auf dem Wertungsbogen angegeben, eingehalten werden müsse, wolle man einen Punktabzug vermeiden. „Punkte abgezogen werden auch, wenn beispielsweise die gezeigte Übung nicht den Vorgaben des Reglements entspricht oder man sogar stürzt.“

Generell würde zwischen Übungen unterschieden, die niederradfahrend gezeigt (beide Räder haben Verbindung zum Boden) und solchen, die nur auf dem Hinterrad gefahren würden (sogenannte Steigerübungen). „Bei beiden Arten kann je nach Übung oder Figur sowohl vorwärts als auch rückwärts gefahren werden, es gibt zum Beispiel Lenkerstanddrehungen oder auch verschiedene Arten von Drehungen bei den Steigerübungen“, erläutert der Vereinsvorsitzende.

Möglich sei das Rückwärtsfahren aufgrund der Beschaffenheit der Fahrräder, das vordere Zahnrad habe die gleiche Anzahl Zähne wie das hintere. Da die Räder nur auf Bestellung gefertigt würden, könnten die Räder in nahezu jeder Rahmenhöhe hergestellt werden. Begonnen werden könne das Training für Kunstradsportler im Alter von sechs Jahren.

Eine Übungsstunde beginne bei den Kindern zunächst mit einem spielerischen Aufwärmen, das Koordinationsübungen beinhalte. Danach würden die Kinder damit beginnen, einfache Übungen zu fahren, die so oft wiederholt würden, bis sie dem Reglement entsprechend gezeigt werden könnten. Zum Abschluss gebe es noch eine spielerische Auslaufphase.

Bei den älteren Mitgliedern arbeite man während der Aufwärmphase zusätzlich noch an der Kondition, wobei auch Dehnübungen eine Rolle spielten. Die zweite Phase des Trainings werde genutzt, um schwierige Übungen oder Übungselemente zu proben. „Und auch da gilt: so lange üben, bis alles sitzt“, sagt Zech.

So lange üben, bis man sich überhaupt erst einmal auf einem Rad halten kann, das gilt in der Einradsparte zumindest für die Anfänger. Ab einem Alter von sechs Jahren könne man bei ihnen das Fahren erlernen. „Kunststücke kann man bei uns allerdings nicht einstudieren, das sportliche Einradfahren findet nur in einer Vierer- oder Sechsermannschaft statt“, erklärt der 64-Jährige. Gefahren würden bestimmte Übungen und Figuren, wie sie dem Reglement für Einradsport entnommen würden. Und auch für die Mitglieder dieser Sparte des Vereins verfüge man über vereinsinterne Räder. „Die industriell gefertigten Einräder bekommt man zwar schon ab etwa 80 Euro, doch will man auf einem extra für den Sportbetrieb angefertigten und für Wettbewerbe benötigten Rad fahren, muss man mindestens 600 Euro investieren.“

Vorgeführt werden könne das Einstudierte beispielsweise beim Unterweserpokal, einem vom Verein jährlich ausgerichteten Pokalwettbewerb im Kunst- und Einradsport, an dem, mit ihnen, zur Zeit neun Vereine aus ganz Deutschland teilnehmen. Zudem richteten sie etwa alle fünf Jahre eine Landesmeisterschaft (Niedersachsenmeisterschaft) aus.

Um den aktuell 130 Mitgliedern des Vereins noch weitere hinzuzufügen, gerade im Jugendbereich, biete man seit 2014 ein Kleinkinderturnen (etwa für Zwei- bis Sechsjährige) an. Eine weitere Sportart, die nichts mit dem Radsport zu tun hat: „Den Bereich Freizeitfußball decken wir ebenfalls ab, es gibt eine Herrenmannschaft und jährlich bei uns ein Turnier für Freizeitfußballer“, erläutert Zech die Bandbreite.

An Wettbewerben und Turnieren sind die Radwanderer, die nächste Sparte des Vereins, derweil nicht interessiert, ihnen gehe es darum, mit dem Rad schöne Gegenden zu erkunden und sich mit Gleichgesinnten an der frischen Luft zu bewegen. „Die Gruppe zählt etwa 20 aktive Radfahrer, der Altersdurchschnitt dieser Gruppe liegt irgendwo zwischen 60 und 70 Jahren, aber es fahren auch einige über 80-Jährige mit“, lässt Zech wissen. Jeweils dienstags, donnerstags und sonntags von März bis Ende Oktober finden die Treffen regelmäßig statt, doch auch in den Wintermonaten gibt es je nach Wetterlage immer wieder mal Touren.

An Werktagen werden generell circa 30 Kilometer, am Wochenende hingegen zwischen 40 und 70 Kilometer zurückgelegt. Die Strecken führen dabei durch das gesamte Kreisgebiet, nach Verden, Rotenburg oder auch nach Bremen. „Dabei werden die Fahrten grundsätzlich möglichst abseits von Hauptverkehrsstraßen durchgeführt“, betont Zech.

Informationen zum Verein und seinem Sportangebot gibt es im Internet unter www.radsport-achim.de oder telefonisch bei Edwin Zech unter der Nummer 0 42 02 / 8 18 26.