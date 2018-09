Als die Punktspiele beendet waren, dachten die der TuSG Ritterhude über einen Saisonausklang nach, der ein Mix aus Sport und Unterhaltung sein sollte. Die Anregung dazu kam von einer Gruppe um Britta Hüneke. Andreas Mendl hatte einen Spielplan ausgearbeitet angelehnt an den Spielplan der langen Nächte in der Halle. Bei herrlichem Spätsommer-Wetter trafen sich elf Spielerinnen und elf Spieler auf der Tennisanlage am Moormannskamp. Ausgelost wurden sieben Gruppen zu je drei Spielerinnen und Spieler, die dann dem Modus entsprechend für jedes Spiel mit einem anderen Partner aus ihrer Gruppe antrat. So kamen für jedes Team sechs Spiele à 30 Minuten, also insgesamt 21 Spiele zusammen.

In der Gruppe A „Andrea Agassi“ spielten Sebastian, Anja und Tina, in der Gruppe B „Doris Becker“ Nils, Regina und Nicole, in der Gruppe C „Domenil Cibulkova“ Carsten/Andreas, Ilona und Marlies, in der Gruppe D „Nele Djokovic“ Tim, Gerlinde und Britta, in der Gruppe E „Christian Evert“ Timo, Bernd und Elke, in der Gruppe F „Rosi Federer“ Axel, Hans-Jürgen und Dagmar, in der Gruppe G „Stefan Graf“ Nicki, Olaf und Tanja. Am Ende siegte das Team A vor dem Team C. Die weitere Reihenfolge: E, B, G, F und C.