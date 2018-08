Ebenso messen sich die Herren, Frauen und Senioren in Turnieren.

Die Sportwoche hat am Sonnabend mit dem C-Jugend-Turnier sowie mit dem Herren- und Reservemannschaften-Turnier auf Kleinfeld begonnen.

An diesem Sonntag starten dann um 10.30 Uhr das Altliga- und das Altherren-Turnier. Am Nachmittag findet das Harald-Wellmann-Gedächtnis-Frauenturnier statt, zu dem der SV Hönisch 30 Frauenmannschaften begrüßen kann. Dazu gehört auch die neu gegründete Mannschaft der SG Holtebüttel/Hönisch.

Das zweite Wochenende beginnt am Freitag, 10. August, mit dem Turnier für Firmen-, Behörden- und Freizeitmannschaften, für das sich in diesem Jahr 28 Mannschaften angemeldet haben. Am Sonnabendnachmittag findet das D-Jugend-Turnier statt. Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr beginnen die F-Junioren, und um 15 Uhr folgt das E-Jugend-Turnier. Ab 13 Uhr ist die Kaffee- und Kuchentafel der Gymnastik-, Lauftreff-, Nordic-Walking- und Jugendabteilung geöffnet. Ein Turnierservice ist wieder vor Ort und veranstaltet am Sonnabend und Sonntag eine Tombola. Zudem wird vom Verein wieder eine Aktion mit der Torschussmessanlage angeboten.