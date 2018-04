Auch in den Android- und iOS-Apps können Nutzer der Gratis-Version Songs nun frei wählen. (Spotify)

Spotify hat weitreichende Änderungen seines Gratis-Angebots angekündigt. Über eine Verbesserung dürften sich dessen Nutzer besonders freuen: In den neuen iOS- und Android-Apps können Songs in bestimmten Playlists nun beliebig ausgewählt werden. Bislang mussten die User die Stücke in der von Spotify vorgegebenen Reihenfolge anhören. Dies war wohl die größte Einschränkung im Gratis-Angebot, die in den Browser-Versionen bereits aufgehoben war. Jedem Nutzer sollen künftig 15 solcher kuratierten Playlists zur Verfügung stehen. Darunter befinden sich etwa „Ultimate Indie“, „Discover Weekly“, „RapCaviar“ oder auch „Daily Mix“

Wie aus der Pressemitteilung des größten Musik-Streaming-Dienstes weiterhin hervorgeht, enthalten die Apps künftig eine Datenspar-Funktion, welche die Menge der übertragenen Daten auf bis zu 75 Prozent reduzieren soll. Das Unternehmen äußerte sich nicht dazu, ob sich dies merklich auf die Audioqualität auswirken wird.

Spotify hat laut eigenen Angaben etwa 85 Millionen Gratis-Nutzer und weitere 71 Millionen zahlende Kunden. „Das ist der Beginn einer Evolution bei Spotify, und wir werden weiterhin jene Verbesserungen vornehmen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen“, heißt es in der Meldung. Die Updates zu den Apps sollen in den nächsten Wochen erscheinen.