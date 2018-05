Die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege will in diesem Jahr interessante Vorhaben durchführen. (Martin Sassenberg)

Auf der Agenda für 2018 stehen interessante weitere Projekte. So wurde die Arbeitsgemeinschaft (AG) Arbeitsplatzinitiative Pflege/Hauswirtschaft für Flüchtlinge, die bislang im Nordkreis aktiv war, auf den Süden des Landkreises erweitert. Das erste Treffen dazu hat mit elf zusätzlichen neuen Mitgliedern aus dem Südkreis bereits stattgefunden.

Nachdem im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft schon mehrfach festgestellt worden war, dass ein dringendes Bedürfnis für einen berufsbezogenen Sprachkurs für Flüchtlinge besteht, hat das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) in Diepholz jetzt angeboten, einen Sprachkurs auf die Bedürfnisse der Pflegeeinrichtungen und der dort tätigen Flüchtlinge gewissermaßen maßzuschneidern. Damit ein derartiges individuelles Konzept erarbeitet werden kann, ist allerdings eine enge Zusammenarbeit zwischen den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen mit dem BNW erforderlich, um anhand der von den Pflegeeinrichtungen geäußerten tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnisse den Sprachkurs, der sich auf A 2-Niveau bewegen soll, zu gestalten. Die Vertreter der Pflegeeinrichtungen werden am Montag, 7. Mai, die Gelegenheit erhalten, mit ihren Ideen den Sprachkurs mitzugestalten.

Das Netzwerk besteht derzeit aus 70 Akteuren aus dem Landkreis Diepholz, Bremen, Delmenhorst und Vechta. Alle Mitglieder der Gruppe aus den ambulanten und stationären Pflegediensten, den unterschiedlichen Organisationen der Flüchtlingshilfe, den Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit, Mitarbeitern des Landkreises sowie den leitenden Mitarbeitern der Kommunen eint die Frage nach Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt.

Die Imagekampagne Ausbildung Pflege in den 9. Realschulklassen der KGS Kirchweyhe wird mittlerweile bereits im vierten Jahr durchgeführt, in diesem Jahr in der Zeit vom 10. April bis 29. Mai im Profilunterricht Gesundheit und Soziales. Der Unterricht besteht aus zwölf Unterrichtseinheiten Theorie und aus vier Stunden Praxis in Pflegeeinrichtungen. In diesem Jahr wird der Unterricht von den Mitgliedern Michael Rose von der Krankenpflege Diekena, Frau Römer und Herrn Schottlock vom Hansa-Pflegezentrum Brinkum und den weiteren Mitgliedern der Zukunftswerkstatt Silvia Tannert und Rita Wegg gestaltet.

Im dritten Quartal dieses Jahres soll in Zusammenarbeit mit dem Weka-Verlag die Informationsbroschüre „Ein Leben lang zu Hause wohnen – Barrierefreies Leben im Landkreis Diepholz" herausgegeben werden. Im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen haben bislang bereits elf Pflegekurse für betroffene Angehörige und für von Demenz betroffene Menschen in Form von Kompaktkursen und vierwöchentlichen Seminaren durch die Pflegeberatung Hilke Specht stattgefunden. Weitere Angebote dazu wird es im Laufe des Jahres geben.

Die monatlichen Vorträge im Kompetenzzentrum sind für dieses Jahr festgelegt. Die Resonanz ist mit teilweise bis zu 50 Teilnehmern sehr gut. Von den Teilnehmern der Vorträge wird auch die Gelegenheit zum Besuch des Kompetenzzentrums Barrierefreies Wohnen rege genutzt. Die Messe Barrierefreies Wohnen und Leben findet in diesem Jahr am Sonnabend, 3. November, in der BBS Syke statt. Die Teilnehmer der vorjährigen Messen wurden kürzlich darüber informiert. Bis zur Jahreshauptversammlung lagen bereits fünf Anmeldungen vor.